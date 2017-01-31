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Hastanenin sorunları masaya yatırıldı

31 Ocak 2017 Salı, 11:47
Hastanenin sorunları masaya yatırıldı
Hastanenin sorunları masaya yatırıldı

(Fotoğraflı)

Ahmet Altay
ORDU (İHA) - Fatsa Devlet Hastanesinde AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşcı ve AK Parti Fatsa İlçe Başkanı Abdullah Uçar'ın da katılımıyla istişare toplantısı yapıldı.
Gerçekleşen toplantıda Fatsa Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Nurdoğan Karadağlıoğlu ve hastane yöneticileri hazır bulundu. Toplantıda Fatsa Devlet Hastanesinin çalışmaları, yapılması gereken planlar ve istek talepler konuşuldu.
Toplantı sonrası AK Parti Fatsa İlçe Başkanı Abdullah Uçar yaptığı açıklamada, "Milletvekilimiz burada sorunları ve istekleri değerlendirerek gerekli çalışmaları yapacak. Fatsa her gün gelişen ve göç alan bir ilçe. Bu anlamda hastanemizin tam anlamıyla hizmet vermesi gerekiyor. Sağlığa önem veriyoruz ve bu anlamda burada ki sıkıntıları çözmek bizim başlıca görevlerimizdendir" dedi.
(AA-SLH-Y)

31.01.2017 11:52:42 TSI
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