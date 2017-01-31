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Silvan Kaymakamı sporculara malzeme yardımında bulundu



(Fotoğraflı)



Yusuf Batı

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Silvan Belediye Başkan Vekili ve İlçe Kaymakamı Adem Çelik, wushu takımına malzeme yardımında bulundu.

Belediye makam odasında gerçekleşen malzeme dağıtımına Çelik'in yanı sıra, Belediye Spor Şube Sorumlusu Aslan Bakır, Kalkan Gençlik Spor Kulübü ve Milli Takım Antrenörü Nimet Kalkan ile sporcular katıldı. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Çelik, sporun çocukları ve gençleri kötü alışkanlıklardan koruduğuna, bundan dolayı spora son derece büyük önem verdiklerine dikkat çekerek, verilen bu önemin ve desteğin bu madalya ve şampiyonluklarla karşılığını görmelerinin bu işte doğru bir yolda olduklarının göstergesi olduğuna inandıkları söyledi.

Antrenör Nimet Kalkan ise, destek için teşekkür ederek, düzenlenecek olan Türkiye şampiyonası ve diğer şampiyonalarda ilçeyi en iyi şekilde temsil edeceklerinin sözünü verdi.

(YB-MP-Y)



31.01.2017 11:53:55 TSI

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