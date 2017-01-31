Adana'nın nüfusu 2 milyon 201 bin 670 oldu
Umutcan İşledici
ADANA (İHA) - Adana'nın nüfusu 2015 yılına göre 18 bin 503 kişi artarak, 2 milyon 201 bin 670 kişiye yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2016 Sonuçları"nı açıkladı. Sonuçlara göre, 2015 yılı itibarıyla 78 milyon 741 bin 53 kişi olan ülke nüfusu, 1 milyon 73 bin 818 kişilik artışla 2016 sonunda 79 milyon 814 bin 871 kişiye ulaştı.
Adana'nın 2015 yılında 2 milyon 183 bin 167 kişi olan nüfusu da yüzde 0,84 oranında artışla 2 milyon 201 bin 670 kişi oldu.
(UMT-Y)
31.01.2017 11:55:05 TSI
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