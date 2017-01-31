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SGK'dan kan bağışı kampanyasına destek

31 Ocak 2017 Salı, 11:52
SGK'dan kan bağışı kampanyasına destek
SGK'dan kan bağışı kampanyasına destek

(Fotoğraflı)

Mehmet Şükrü Yıldırım
BATMAN (İHA) - SGK Batman Müdürlüğü ile Kızılay Kan Bağış Merkezi tarafından "Kan Bağışı Kampanyası" başlatıldı.
Kampanyaya ilişkin açıklamalarda bulunan SGK İl Müdürü Alaeddin Ökten, "Kan kampanyası çağrılarına cevapsız kalamazdık bu konuda personellerimizden gerekli duyarlılığı sağladıklarına inanıyorum. Bu tür bağış kampanyaların içinde daima olacağız. Kan vermek bir insani görev aslında kan vermek hepimiz için bir sigorta hepimiz hayatımız devam ederken kazalar, yaralanmalar, organ nakli, ameliyatlar ve bunun gibi birçok sağlık problemi ve olayla karşılaşabiliriz, bu gibi durumlarda can simidimiz kan almak olacaktır Kızılay ekibine teşekkürlerimizi sunarız. Kan stoklarının dolması Sosyal Güvenlik Kurumu olarak bizleri hem Kurum olarak hem de ülke olarak onurlandırmaktadır" dedi.
(MŞY-MP-Y)

31.01.2017 11:57:20 TSI
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