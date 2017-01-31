31 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kaymakam Ömer Çimşit TEOG sınavında dereceye giren öğrencilerle bir araya geldi

31 Ocak 2017 Salı, 11:53
Kaymakam Ömer Çimşit TEOG sınavında dereceye giren öğrencilerle bir araya geldi
Kaymakam Ömer Çimşit TEOG sınavında dereceye giren öğrencilerle bir araya geldi

(Fotoğraflı)

Enver Zencirci
ŞANLIURFA (İHA) - Viranşehir'de TEOG birinci dönem sınavında dereceye giren öğrencilere yönelik bir haftalık hazırlık kampı düzenlendi. İlçe Kaymakamı Ömer Çimşit, kapsın son gününde öğrencilerle bir araya geldi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından TEOG birinci dönem sınavında dereceye giren öğrencilere yönelik bir haftalık hazırlık kampı düzenlendi. 110 öğrenci bir hafta boyunca ders tekrarı, deneme ve kitap okuma etkinliklerine tabi tutuldu. Öğrencilere ayrıca meslek tanıtımı, değerler eğitimi verilerek, sportif aktvitelere katılı sağlandı. TEOG hazırlık kampının son gününde Kaymakamı Ömer Çimşit Viranşehir Fen Lisesi ve Gençlik Merkezini ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi. Kaymakamı Ömer Çimşit'e İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş, Gençlik Merkezi Müdürü Çetin Gören, Viranşehir Lisesi Müdürü İbrahim Çoban eşlik etti. Hazırlık kampı hakkında İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş'ten bilgi alan Kaymakamı Çimşit, deneme sınavına giren öğrencilerin sınıflarını tek tek ziyaret ederek öğrenciler ile sohbet etti. Ardından öğrencilerle masa tenisi oynayan Çimşit kaymakamlık mesleği hakkında öğrencilere bilgi verdi. Kaymakamı Ömer Çimşit öğrencilerin sorularını cevaplayarak eğitimin önemi hakkında kendi hayatından örnekler verdi. TEOG hazırlık kampında başta Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür eden Çimşit, eğitim konusunu her zaman öncelediğini ifade etti.
Öğrencilerle hatıra fotoğrafı çeken Çimşit ardından Gençlik Merkezinden ayrıldı.
(EZ-SD-Y)

31.01.2017 11:58:20 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Demirkol, Kadın Destek Merkezini ziyaret etti
YEREL

DEMİRKOL, KADIN DESTEK MERKEZİNİ ZİYARET ETTİ
Emniyet Müdürü Tipioğlu'ndan Başkan Özyavuz'a ziyaret
YEREL

EMNİYET MÜDÜRÜ TİPİOĞLU'NDAN BAŞKAN ÖZYAVUZ'A ZİYARET
Birecik Halep için seferber oldu
YEREL

BİRECİK HALEP İÇİN SEFERBER OLDU
Şanlıurfa'da &quot;çöl varanı&quot; ölü bulundu
YEREL

ŞANLIURFA'DA "ÇÖL VARANI" ÖLÜ BULUNDU
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI
Viranşehir kar yağışı etkili oluyor
YEREL

VİRANŞEHİR KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR
Harranlı Çiftçiler tarım konusunda bilgilendirildi
YEREL

HARRANLI ÇİFTÇİLER TARIM KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLDİ
İl Emniyet Müdürü Tipioğlu Yosunkaya'yı ziyaret etti
YEREL

İL EMNİYET MÜDÜRÜ TİPİOĞLU YOSUNKAYA'YI ZİYARET ETTİ
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Futbol: TFF 1. Lig
YEREL

FUTBOL: TFF 1. LİG

Şanlıurfa Memleketspor'da 3 ayrılık
YEREL

ŞANLIURFA MEMLEKETSPOR'DA 3 AYRILIK
Ekinci &quot;evet&quot; için destek istedi
YEREL

EKİNCİ "EVET" İÇİN DESTEK İSTEDİ
Kaçak elektrikle aşırı sulamanın zararları fotoğraflandı
YEREL

KAÇAK ELEKTRİKLE AŞIRI SULAMANIN ZARARLARI FOTOĞRAFLANDI

Hastanenin merdiven boşluğuna düşen kişi öldü
YEREL

HASTANENİN MERDİVEN BOŞLUĞUNA DÜŞEN KİŞİ ÖLDÜ
Dicle Elektrik israfı fotoğrafladı
YEREL

DİCLE ELEKTRİK İSRAFI FOTOĞRAFLADI
Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü
YEREL

ŞANLIURFA'DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ
Haliliye Belediye Spor haftayı 1 galibiyetle kapattı
YEREL

HALİLİYE BELEDİYE SPOR HAFTAYI 1 GALİBİYETLE KAPATTI
Haliliye'de parklar bahara hazırlanıyor
YEREL

HALİLİYE'DE PARKLAR BAHARA HAZIRLANIYOR
Akçakale yörük Türkmen kadınları ağırladı
YEREL

AKÇAKALE YÖRÜK TÜRKMEN KADINLARI AĞIRLADI
TED'li öğrenciler zeka ve strateji oyunu mangalayı öğreniyor
YEREL

TED'Lİ ÖĞRENCİLER ZEKA VE STRATEJİ OYUNU MANGALAYI ÖĞRENİYOR
Birecik Belediyesinde toplu sözleşme sevinci
YEREL

BİRECİK BELEDİYESİNDE TOPLU SÖZLEŞME SEVİNCİ
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI
Kaymakam Çimşit kar temizleme çalışmalarını yerinde inceledi
YEREL

KAYMAKAM ÇİMŞİT KAR TEMİZLEME ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ