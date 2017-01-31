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Kaymakam Ömer Çimşit TEOG sınavında dereceye giren öğrencilerle bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Enver Zencirci

ŞANLIURFA (İHA) - Viranşehir'de TEOG birinci dönem sınavında dereceye giren öğrencilere yönelik bir haftalık hazırlık kampı düzenlendi. İlçe Kaymakamı Ömer Çimşit, kapsın son gününde öğrencilerle bir araya geldi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından TEOG birinci dönem sınavında dereceye giren öğrencilere yönelik bir haftalık hazırlık kampı düzenlendi. 110 öğrenci bir hafta boyunca ders tekrarı, deneme ve kitap okuma etkinliklerine tabi tutuldu. Öğrencilere ayrıca meslek tanıtımı, değerler eğitimi verilerek, sportif aktvitelere katılı sağlandı. TEOG hazırlık kampının son gününde Kaymakamı Ömer Çimşit Viranşehir Fen Lisesi ve Gençlik Merkezini ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi. Kaymakamı Ömer Çimşit'e İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş, Gençlik Merkezi Müdürü Çetin Gören, Viranşehir Lisesi Müdürü İbrahim Çoban eşlik etti. Hazırlık kampı hakkında İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş'ten bilgi alan Kaymakamı Çimşit, deneme sınavına giren öğrencilerin sınıflarını tek tek ziyaret ederek öğrenciler ile sohbet etti. Ardından öğrencilerle masa tenisi oynayan Çimşit kaymakamlık mesleği hakkında öğrencilere bilgi verdi. Kaymakamı Ömer Çimşit öğrencilerin sorularını cevaplayarak eğitimin önemi hakkında kendi hayatından örnekler verdi. TEOG hazırlık kampında başta Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür eden Çimşit, eğitim konusunu her zaman öncelediğini ifade etti.

Öğrencilerle hatıra fotoğrafı çeken Çimşit ardından Gençlik Merkezinden ayrıldı.

(EZ-SD-Y)



31.01.2017 11:58:20 TSI

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