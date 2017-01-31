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Yakutiye Gençlik Merkezinin büyük başarısı

31 Ocak 2017 Salı, 11:54
Yakutiye Gençlik Merkezinin büyük başarısı
Yakutiye Gençlik Merkezinin büyük başarısı

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Yakutiye Gençlik Merkezi yapmış olduğu çalışmalarla Gençlik ve Spor Bakanlığının gündemine manşetten girmeyi başardı.
Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Yakutiye Gençlik Merkezi yapmış olduğu çalışmalarla Gençlik ve Spor Bakanlığının gündemine manşetten girmeyi başararak ilimizde yapılacak Uluslar arası bir organizasyon olan EYOF ile www.gsb.gov.tr adresinde aynı satırda yer aldı.
Gençlik liderleri yaptıkları nitelikli çalışmalarla 2017 yılına çok hızlı giriş yaptılar. 2016 Kasım ayında 300 e yakın Gençlik Merkezi arasında ayın birincisi olan Yakutiye Gençlik Merkezi, dezavantajlı ortaokul çalışmalarıyla hedef büyütmeye devam etti.
BAKAN KILIÇ'TAN SELAM VAR
Yakutiye Gençlik Merkezi'nin başarılı çalışmalarına övgüler yağdıran Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Erzurumlu minik yüreklere de selam göndermeyi ihmal etmedi.
Bakan Kılıç, "Çocuk yüreklere dokunan gençlere selam olsun" diyerek sosyal medya hesabından paylaştı.
Bakan Kılıç'nın sosyal medyadan paylaştığı Maksutefendi Ortaokulu çalışmalarına, iki okul daha ekleyen Yakutiye Gençlik Merkezi Gençlik liderleri Yaser Taşkesenlioğlu ve Emine Er, Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokuludan iki grup ve Ümran Öztürk 50. Yıl ortaokulu öğrencileriyle bir grup kurarak çalışmalara hız verip çocuk yüreklerde taht kurmayı başardılar.
TAŞKESENLİOĞLU: KURTULUŞ BİZE GELENLERLE DEĞİL, BİZİM GİDECEKLERİMİZLE OLACAK
Maktuefendi ortaokuluyla "23 Nisan Onların da Hakkı" sloganıyla dezavantajlı ortaokul çalışmalarını başlattıklarını belirten Gençlik Lideri Yaser Taşkesenlioğlu yaklaşık 1 yılın sonucunda gördük ki çocuklarımızda ciddi aşamalar kaydettik. Çocuklarımızdan dönüt aldıkça iştahımız kabardı ve lider arkadaşlarımla yeni gruplar yeni dezavantajlı okullar ile çalışmaya başladık ve hala devam etmekteyiz" dedi.
STK'lar ve gençlik oluşumlarına çağrıda bulunan Taşkesenlioğlu, "Kurtarılmış, bizleri bir şekilde bulan bizlere ulaşan,dokunulmuş,herhangi bir derneğe mensup çocuklar da bizim elbet fakat, bir nesli kurtarmak istiyorsak kimsenin ulaşmadığı ilgi ve dokunulmayı bekleyen maddi ve manevi anlamda dezavantajlı yaşayan çocuklarımıza dokunarak bu işi başarabileceğiz" diye konuştu.
YILMAZ : İNSAN ODAKLI ÇALIŞMALARA DECAM EDECEĞİZ
Gençlik Merkezleri Koordinatör Müdürü ve Yakutiye Gençlik Merkezi Müdürü Zülküf Yılmaz da günümüzde ortaokul çağında ki çocuklara etki oranının çok daha fazla olduğunu belirterek insan odaklı çalışmalarının devam edeceğini belirterek üretmiş olduğu projelerden ötürü gençlik liderlerine teşekkür etti.
TAŞKESENLİGİL'DEN TEŞEKKÜR
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil de Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Akif Çağatay Kılıç'ın da dikkatini çeken insan odaklı bu güzel projeden ötürü Yakutiye Gençlik Merkezi Gençlik liderlerine teşekkür ederek Gençlik alanında ülkemize öncülük edecek bu güzel projelerin devam edeceğini ifade etti.
(ERZ-AT-Y)

31.01.2017 11:59:37 TSI
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