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Burun estetiğinde şehir efsaneleri



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İSTANBUL (İHA) - Kulak Burun ve Baş Boyun Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Bahadır Baykal, burun estetiğinin Türkiye'de ve dünyada oldukça sık yapılan bir operasyon olduğunu belirterek, birçok şehir efsanesinin de kulaktan kulağa yayıldığını ifade etti.

Kulak Burun ve Baş Boyun Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Bahadır Baykal, burun estetiğinde birçok şehir efsanesi olacak söylentinin olduğunu ifade ederek, "Burun estetiğinde doğru bilinen yanlışlarla, yanlış bilinen doğrular iç içe geçmiş durumda. Hal böyle olunca burun estetiği ile ilgili şehir efsaneleri kulaktan kulağa yayılıyor" dedi.



"Lazerle burun estetiği mükemmel sonuç verir"

Op.Dr. Baykal, "Tamamen yanlış. Lazer standart burun estetiği ameliyatlarında hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak burun cildi tümörü olan hastalar ya da burun derisinin aşırı kalın olduğu özel durumlarda sadece cilt uygulamaları için lazer kullanılabilir. Ama bu durum o kadar azdır ki; ameliyatlarının neredeyse tamamına yakını burun estetiği olan bir doktor olarak söyleyeyim; binlerce ameliyat yapmama rağmen lazer ihtiyacı olan bir hastaya hiç rastlamadım. Sadece ben mi? Bu işi layıkıyla yapan hiçbir meslektaşımın da ne ülkemizde ne de dünyada lazer kullandığına tanık olmadım. Kaldı ki standart burun ameliyatında lazer kullanımı kişiye zarar verir. Aşırı ve gereksiz ısınmanın cildin yüzeysel tabakasında oluşturacağı zararı hiçbir doktor göze alamaz. Lazer asla kemik ya da kıkırdak dokuyu şekillendirmez" diye konuştu.



"Estetik burun ameliyatı ağrılı ve acılı bir operasyondur"

Eğer ağrının eşiğiyle ilgili bir sorun yoksa burun estetiği sonrası ağrının oldukça az olacağını kaydeden Op.Dr. Baykal, "Çoğu zaman ilk haftayı ağrı kesici kullanmadan geçiren pek çok hastamız var. Dayanılmaz bir ağrıdan şikayet eden hastam hiç olmadı diyebilirim" dedi.



"Ameliyat güzel bile olsa bir süre sonra burun ucu düşebilir"

Ameliyat sonrası burnun düşebileceği bilgisinin tamamen yanlış olduğunu belirten Op.Dr. Baykal, "Tecrübeli ve uzman ellerde doğru teknikle yapılan bir ameliyat sonrasında burun düşmesi asla olmaz. Burun ucu ve burun orta çatısı dengeli şekilde desteklenirse, ilave kıkırdaklar eklenirse yıllar sonra bile burnunuzda milim oynama olmaz" açıklamalarında bulundu.

Kulak Burun ve Baş Boyun Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Bahadır Baykal, diğer yanlış bilgileri şöyle sıraladı:



"Ameliyat sonrası buruna konulan tamponun çıkarılması çok ağrılıdır"

"Burun estetiği sonrası burna ya hiçbir şey koymuyoruz ya da ertesi gün aldığımız oluklu ve nefes alabileceğiniz özel silikonlar yerleştiriyoruz. Uzun yıllar önce ameliyatlar da kullanılan bez tamponların çıkarılması oldukça zahmetli ve ağrılıydı ancak bu durum değişti. Silikonların çıkarılması ise oldukça rahat, acı oluşturmaz.



"Rahat bir nefes için burnun içinden, estetik görünüm için burnun dışından ameliyat yapılır"

Burun statik değil dinamik bir organdır. Burnun iç kısmındaki eğrilik nefes almayı etkileyebilir ama burnun dış kısmındaki bozukluklar da burun tıkanıklığına yol açabilir. Sadece iç kısımdaki eğriliği düzeltmek sağlıklı nefes almaya yetmeyebilir. Yine aynı şekilde şiddetli deviasyonlar burnun şeklini bozabilir. Bu nedenle burun hem fonksiyonel hem de estetik yönden bir bütün olarak düşünülmeli ve ameliyat planlanmalıdır. Bazen sadece nefes alma sorunuyla gelen bir kişiye estetik ameliyatı daha iyi nefes alması için önerebiliyoruz.



"Genç yaşta ameliyat yapılmaz"

Genç yaştan neyi kastediyorsunuz bu mühim. Evet çok genç yaşta ameliyat yapmıyoruz. Çünkü yüz kemikleri gelişimini tamamlamadan yapılacak bir ameliyat başarıyı olumsuz etkileyebilir. 18 yaş ve sonrası ameliyat için uygundur. Burun estetiğine psikolojik yönden hazır olma yaşı var mıdır derseniz bence kendi ayakları üstünde durmaya başlayan bir kişi kendi kararını kendisi verebilir.



"Erkeklerde estetik burun ameliyatı doğal durmaz"

Erkeğin yüz yapısı her zaman daha sert ve güçlü duran bir burnu doğal gösterir. Çok küçültülmüş ya da ucu fazla kaldırılmış bir burun elbette doğal durmaz. Yüze uyumlu ve orantılı bir burunsa bakışları güzelleştirir. Yapılan ameliyat güzelse erkelerde de kadınlarda da burun doğal durur. İyi ellerde yapılmış bir burun estetiği kolay kolay anlaşılmaz."

(ÖB-ÖB-SÜ-Y)



31.01.2017 12:00:30 TSI

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