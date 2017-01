YEREL HABERLER / SAMSUN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yurt : "Karla mücadele donanımımız yeterli"

Yurt : "Karla mücadele donanımımız yeterli"

- Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Yurt:

- "Acil durumlara hızla müdahale ediyoruz"

- "En büyük sorun tedbirsiz ve sorumsuz sürücüler"



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Yurt karla mücadele için gerekli ve yeterli donanıma sahip olduklarını ve 24 saat esasına göre mücadelenin devam ettirildiğini söyledi.

Samsun merkez ve ilçelerini etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle başta ulaşım olmak üzere zaman zaman sıkıntıların oluştuğunu ve yaşanan olumsuzlukları gidermek için her türlü tedbirin alındığını belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Yurt, "Belediyemiz Fen İşleri, SASKİ, ilçe belediyeleri ve müteahhitlere ait makinelerle oluşturulan karla mücadele ekiplerimizle 24 saat esasına göre her türlü mücadele ve müdahaleyi yapabilecek imkana sahibiz. 17 ilçemizin tamamında gerekli malzemeleri barındıran refüj mahalleleri oluşturduk. Her bölgede de karla mücadele araçları konuşlandırdık. Yaklaşık 5000 km.'lik bir yol ağında yaklaşık 150 adet iş makinesi ve 300 personelle karla mücadele çalışması yürütüyoruz" dedi.



"Sahil kesimi daha yoğun kar aldı"

Sibirya üzerinden gelen yağışlı hava dalgası nedeniyle sahil kesiminin yoğun kar yağışı aldığını anımsatan Yurt, "Çalışmalarımızı özellikle Samsun Merkez ilçeleri, 19 Mayıs, Yakakent, Bafra, Terme, Çarşamba gibi kıyı bölgelerde yoğunlaştırdık. Önceliğimiz her zaman olduğu gibi acil vakalar. Hastaları, cenazeleri olan vatandaşlarımıza öncelikle ulaşmaya çalışıyoruz. Arıza ekiplerinin su, haberleşme ve elektrik arızalarına ulaşımları için çabalıyoruz" diye konuştu.



"Asıl müdahale kar yağışı sonrası oluyor"

Yoğun kar yağışı sırasında açılan yolların çok kısa süre içerisinde yeniden kapanabildiğini dile getiren Yurt, "Bu nedenle kar yoğun olarak yağarken o yolu açmanın bir faydası olmuyor. Ekiplerimiz kar yağışının azalması ya da durmasının ardından hızla sorumluluk alanlarına müdahale ederek buzlanma ile ilgili çalışmalar yapıyor ve yolları açık tutuyor. Buzlanma olan yerlere solüsyonlarla ve tuzlu agrega karışımları uygulayarak yol güvenliğini sağlıyorlar. Özellikle, hastane, okul, yurt, mezarlıklar, vatandaşların yoğun olarak kullandığı devlet kurumları gibi yerlerin yollarının açık tutulmasına da öncelik veriyoruz" şeklinde konuştu.



"En büyük sorun tedbirsiz ve sorumsuz sürücüler"

Defalarca uyarmalarına ve dikkat çekmelerine rağmen trafiğe çıkan tedbirsiz ve sorumsuz sürücüler nedeniyle karla mücadele çalışmalarının da aksadığına değinen Yurt, sözlerini şu şekilde tamamladı: "Kabak lastikler ve gerekli olan zincir v.b. ekipmanları olmadan yola çıkan sürücüler bir anda koskoca bir ana arteri ya da önemli bir geçiş noktasını kilitliyor. Arkasında onlarca aracın da yığılmasına neden oluyor. Yolu açmak için gelen mücadele ekiplerimiz o trafiği aşıp müdahalede bulunamıyor. Bir kez daha rica ediyoruz; eğer araçlarınız yeterli güvenlik önlemlerine haiz değilse lütfen trafiğe çıkmayın. Unutmayın sadece siz değil sizin yüzünüzden birçok vatandaşımız mağduriyet yaşayabiliyor."

(SAM-SLH-Y)



31.01.2017 12:00:41 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER