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AK Parti referandum çalışmalarına başladı

31 Ocak 2017 Salı, 11:57
AK Parti referandum çalışmalarına başladı
AK Parti referandum çalışmalarına başladı

(Fotoğraflı)

Salih Bakıcı
BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, AK Parti teşkilatı, referandum çalışmalarına başladı.
AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Adem Demirel, Kadın Kolları Başkanı Esra Leblebici ve yönetim kurulu üyeleri, Baykoca Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Toplantıda, AK Parti'ye iltihak eden 20 kişiye rozetleri takıldı. Referandum çalışmalarına sandık yönetim kurullarından başladıklarını ifade eden Adem Demirel, "Sandık yönetim kurullarımız 9 kişiden teşekkül ediyor. 3 kişi ana kademe, 3 kişi kadın kollarından ve 3 kişi de gençlik kollarımızdan oluşuyor. Teşkilatlarımızı referandum çalışmaları hakkında bilgilendireceğiz. Teşkilatımız ev ev, sokak sokak gezerek halkı bilgilendirecek. Bizim AK Parti olarak referandumda evet oylarını arttırmak gibi bir hedefimiz var. Bunu mümkün olduğu kadar en yüksek seviyeye çıkarmak istiyoruz. Bu şekilde Bursa'nın ve Türkiye'nin genel yüzdesini arttırmak istiyoruz. Teşkilatımız, yönetim kurulu üyelerimiz, meclis üyelerimiz, belediye başkanı ve milletvekilimiz ile bu çalışmalara başladık. Anayasa değişikliği ve referandum inşallah Türkiye'mize hayırlara vesile olacak. Bu hususta üzerimize düşeni her zaman yapmaya hazırız. Teşkilatlarımız inşallah referandum çalışmalarında ev ev, kapı kapı gezerek referandum hakkında herkesi bilgilendirecekler" şeklinde konuştu.
(SB-MŞ)

31.01.2017 12:02:38 TSI
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