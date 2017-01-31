AK Partili Aydemir'den, Salihli ziyareti
(Fotoğraflı)
Behzat Akcan
MANİSA (İHA) - AK Parti Manisa Milletvekili ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyon Başkanı Uğur Aydemir, AK Parti Salihli ilçe yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
AK Parti Manisa Milletvekili ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyon Başkanı Uğur Aydemir, AK Parti Salihli İlçe Başkanı Selçuk Dinç ve yönetimini ziyaret etti. İlçe yönetim kurulu ile tek tek tanışan Aydemir, yeni Başkan Dinç ve yönetim kurulu üyelerine görevlerinde başarılar diledi.
AK Parti İlçe Başkanı Dinç, hayırlı olsun ziyaretlerinden dolayı KİT Başkanı Uğur Aydemir'e teşekkür etti.
(BA-AY-Y)
31.01.2017 12:03:45 TSI
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