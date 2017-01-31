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Kayseri'de FETÖ/PDY Operasyonu



KAYSERİ (İHA) - Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla FETÖ Terör Örgütü soruşturması kapsamında bir vaiz ve bir öğretmen Kayseri'de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatına istinaden FETÖ Terör Örgütü soruşturması kapsamında, Nevşehir ilinde vaiz olarak görev yapan ancak açığa alınan N.E. isimli bir şahıs ile Kayseri'de öğretmen olarak görev yapan ancak ihraç edilen S.K. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısların Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

(TB-SK)



31.01.2017 12:04:58 TSI

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