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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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'Mor Yaşam'da Çalışmalar Sürüyor

31 Ocak 2017 Salı, 12:01
'Mor Yaşam'da Çalışmalar Sürüyor
'Mor Yaşam'da Çalışmalar Sürüyor
- Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda başlatılan ve Türkiye'de bir ilk olan "Mor Yaşam" projesinde çalışmalar devam ediyor.

(Fotoğraflı)

Bekir Tosun
MUĞLA (İHA) - Aralık ayında başlayan ve cezaevindeki kadınlar ile 18 yaş altındaki çocuklara temizlik, kişisel hijyen ve bakım malzeme desteğinin yapıldığı "Mor Yaşam" projesi tüm hızıyla devam ediyor. Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Seydikemer Eşen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan kadınlar ve 18 yaş altı çocuklara daha önce 85 destek paketi teslim edilmişti. Geçtiğimiz hafta yapılan çalışma ile de 11'i çocuk 62 kişiye destek paketi yetkililer tarafından verildi.
"TÜRKİYE'DE İLKİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"
Türkiye'de ilk olan bir proje gerçekleştirdiklerini belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, "Sosyal belediyecilik anlamında vatandaş odaklı hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Bu kapsamda cezaevlerinde kalan kadınların ve cezaevlerinde anneleri ile birlikte kalan çocukların bir nebze olsun yanlarında olmak için 'Mor Yaşam' projesini başlattık. Bu proje ile bugüne kadar 147 kişiye ulaştık. Projemiz bundan sonra da devam edecek" dedi.
Çalışmalarını vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile sürdürdüklerini dile getiren Başkan Gürün;
"Birçok alanda vatandaş odaklı hizmetleri gerçekleştirmeye, gün geçtikçe yeni projeler üretmeye devam ediyoruz. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı anlayış ile hizmetlerimizi sürdüreceğiz. İlklerin şehri olan Muğla'da ilkleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz" dedi.
(BT-İK)

31.01.2017 12:05:39 TSI
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