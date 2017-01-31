Başkan Seferoğlu'ndan Kaymakam Öztürk'e ziyaret
(Fotoğraflı)
Necmettin Eroğlu
AĞRI (İHA) Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Tahir Belde Belediye Başkanı Cemal Seferoğlu, Eleşkirt Kaymakamı Recep Öztürk'e 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.
Ziyarette belde hakkında Kaymakam Öztürk'e bilgiler veren Seferoğlu, ''İlçe Kaymakamımızın 15 yıllık kamu deneyimi ile ilçemize çok büyük hizmetlerinin olacağını düşünüyorum. Tahir beldemizde de yapacağımız çalışmalarda kaymakamımızın desteklerinin bizimle olacağına şüphemiz yok. Yeni görevinizde başarılar diliyorum'' dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Öztürk, Eleşkirt ilçesinde yapılacak çalışmaları yakından takip edip, elinden gelen desteği sunacağını söyledi.
(MSA-Y)
31.01.2017 12:06:09 TSI
NNNN