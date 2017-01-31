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Karlı havada sıcak çorba ikramı



(Fotoğraflı)



Ahmet Altay

ORDU (İHA) - Fatsa Ülkü Ocakları tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda sıcak çorba ikramı yapıldı.

"Şehitlerimizin ruhuna bir El Fatiha" adında düzenledikleri çorba dağıtımına Fatsalılar büyük ilgi gösterdi. Fatsa Ülkü Ocakları Başkanı Uygar Ceylan düzenledikleri çorba ikramı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Fatsalılara çorba ikramında bulunuyoruz. Amacımız şehitlerimizin ruhuna bir Fatiha okunmasıdır. Gerçekten olumlu tepkiler aldık ve bu da bizi mutlu etti. Allah bu hayrımızı kabul etsin. Yaklaşık bin kişilik bir çorba dağıtımı yaptık. İlgi ve alaka bizleri mutlu etti" dedi.

(AA-SLH-Y)



31.01.2017 12:08:21 TSI

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