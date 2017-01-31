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ATT-DER bir günde 68 ünite kan topladı



(Fotoğraflı)



Mehmet Şükrü Yıldırım

BATMAN (İHA) - Acil Tıp Teknisyeni ve Teknikleri Derneği (ATT-DER) Batman Şube Başkanlığı tarafından düzenlenen kan bağışı etkinliğinde bir günde 68 ünite kan toplandı.

ATT-DER Batman Şube Başkanı Mukaddes Tümenci, "Türk Kızılayının Batman Şubesinin de yakın ilgisiyle kurulan kan bağışı standında düzenlediğimiz kampanyaya Sağlık Müdürlüğü, 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve diğer sağlık çalışanlarımızdan tam destek aldık. Bir ünite kan 3 kişinin hayatını kurtarır. 1 günde 68 ünite kan topladık" dedi.

Kampanyaya katılan Batman Sağlık Müdürü Dr. İhsan Bodakçı ise, ATT-DER'in ve 112 sağlık çalışanlarının bu tür sosyal sorumluluk projesinde yer almasının gurur verici olduğunu söyledi.

(MŞY-MP-Y)



31.01.2017 12:09:06 TSI

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