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Emekli Vali Güney'den Başkan Tutal'a ziyaret



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Avrasya Dostluk, Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı emekli Vali Prof. Dr. Bahaeddin Güney, Konya'nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ı ziyaret etti.

Eskişehir ve Antalya Valiliği görevlerinde bulunan Avrasya Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Güney, Başkan Tutal'ı ziyaret ederek çalışmalarında başarılar diledi. Görev yaptığı süre içerisinde edindiği izlenimleri aktaran emekli Vali Güney, Başkan Tutal'a Seydişehir'de yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.

Emekli Vali Güney'in yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Tutal, teşekkür ederek kendisine yaşamında sağlık ve huzur diledi.

(AH-Y)



31.01.2017 12:09:12 TSI

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