YEREL HABERLER / KIRKLARELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kırklareli'nin nüfusu 351 bin 684'e yükseldi

Kırklareli'nin nüfusu 351 bin 684'e yükseldi



(Fotoğraflı)



Halil Dağ

KIRKLARELİ (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Kırklareli'nin il geneli nüfus sayısı 346 bin 973'ten, 351 bin 684'e yükseldiği bildirildi.

TÜİK Edirne Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Kırklareli il genelinin 346 bin 973 olan nüfusu 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla 4 bin 711 kişi artarak 346 bin 973'ten 351 bin 684'e yükseldi.

(HLD-MEF-Y)



31.01.2017 12:11:07 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER