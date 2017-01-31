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YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
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Kırklareli'nin nüfusu 351 bin 684'e yükseldi

31 Ocak 2017 Salı, 12:05
Kırklareli'nin nüfusu 351 bin 684'e yükseldi
Kırklareli'nin nüfusu 351 bin 684'e yükseldi

(Fotoğraflı)

Halil Dağ
KIRKLARELİ (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Kırklareli'nin il geneli nüfus sayısı 346 bin 973'ten, 351 bin 684'e yükseldiği bildirildi.
TÜİK Edirne Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Kırklareli il genelinin 346 bin 973 olan nüfusu 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla 4 bin 711 kişi artarak 346 bin 973'ten 351 bin 684'e yükseldi.
(HLD-MEF-Y)

31.01.2017 12:11:07 TSI
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