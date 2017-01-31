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Karacabey'de Yeşildere Barajı ile 39 bin dekar zirai alan sulanacak



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BURSA (İHA) - DSİ Genel Müdürü Murat Acu, Karacabey'de yapımı devam eden Yeşildere Barajı'nın yüzde 46'sının tamamlandığını belirtti. Acu, yeni açılan Deriner, Ermenek ve Çine barajlarının dünyanın sayılı büyük ve yüksek barajları arasına girdiğini söyledi.

DSİ Genel Müdürü Murat Acu Türkiye'deki yapımı tamamlanan ve halen inşaat çalışmaları devam eden barajlar hakkında bilgi verdi. Türkiye'nin dünyanın en önemli su rezervinin üzerinde olduğuna dikkat çeken Acu, son dönemde inşa halinde olan Yusufeli ve Ilısu barajlarının da tamamlandıklarında Türkiye'nin gurur kaynağı olarak üst sıralara yerleşeceğini belirtti.



Karacabey'de yapımı devam eden Yeşildere Barajı'nda yüzde 46'lık fiziki gerçekleşmenin sağlandığını belirten Acu, "Yeşildere Barajı'nın temelden yüksekliği 67 metre olacaktır.16 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip baraj, 38 bin 850 dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet edecektir" dedi.

Acu, "Çalışmalarda Tünel inşaatı ile ilgili tüm imalatlar tamamlandı. Projede kapsamında 25 bin metreküp sol sahil kaplama betonu kazısı, 6 bin 800 metreküp sol sahil kaplama betonu, 296 ton demir, 193 bin 100 kilo ankraj, 305 metreküp perde kapak enjeksiyonu, 3 bin 700 metreküp enjeksiyon deliği, 550 metreküp tünel enjeksiyonu, bin metreküp açıkta beton imalatları yapılacak" dedi.



"Milli ekonomiye 70 milyon TL katkı sağlanacak"

Projenin tamamlanması ile birlikte 2016 yılı birim fiyatları ile dekar başına bin 817 TL gelir artışı, ülke ekonomisine yıllık 70 milyon 590 bin TL katkı sağlanmasının hedeflendiğini belirten Acu, "Bu projenin tamamlanmasında en büyük destekçimiz Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu'na şükranlarımı sunuyor, çalışmalarda emeği geçen DSİ ve firma çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

(UGR-MŞ)



31.01.2017 12:14:21 TSI

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