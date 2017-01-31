31 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Karacabey'de Yeşildere Barajı ile 39 bin dekar zirai alan sulanacak

31 Ocak 2017 Salı, 12:09
Karacabey'de Yeşildere Barajı ile 39 bin dekar zirai alan sulanacak
Karacabey'de Yeşildere Barajı ile 39 bin dekar zirai alan sulanacak

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - DSİ Genel Müdürü Murat Acu, Karacabey'de yapımı devam eden Yeşildere Barajı'nın yüzde 46'sının tamamlandığını belirtti. Acu, yeni açılan Deriner, Ermenek ve Çine barajlarının dünyanın sayılı büyük ve yüksek barajları arasına girdiğini söyledi.
DSİ Genel Müdürü Murat Acu Türkiye'deki yapımı tamamlanan ve halen inşaat çalışmaları devam eden barajlar hakkında bilgi verdi. Türkiye'nin dünyanın en önemli su rezervinin üzerinde olduğuna dikkat çeken Acu, son dönemde inşa halinde olan Yusufeli ve Ilısu barajlarının da tamamlandıklarında Türkiye'nin gurur kaynağı olarak üst sıralara yerleşeceğini belirtti.

Karacabey'de yapımı devam eden Yeşildere Barajı'nda yüzde 46'lık fiziki gerçekleşmenin sağlandığını belirten Acu, "Yeşildere Barajı'nın temelden yüksekliği 67 metre olacaktır.16 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip baraj, 38 bin 850 dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet edecektir" dedi.
Acu, "Çalışmalarda Tünel inşaatı ile ilgili tüm imalatlar tamamlandı. Projede kapsamında 25 bin metreküp sol sahil kaplama betonu kazısı, 6 bin 800 metreküp sol sahil kaplama betonu, 296 ton demir, 193 bin 100 kilo ankraj, 305 metreküp perde kapak enjeksiyonu, 3 bin 700 metreküp enjeksiyon deliği, 550 metreküp tünel enjeksiyonu, bin metreküp açıkta beton imalatları yapılacak" dedi.

"Milli ekonomiye 70 milyon TL katkı sağlanacak"
Projenin tamamlanması ile birlikte 2016 yılı birim fiyatları ile dekar başına bin 817 TL gelir artışı, ülke ekonomisine yıllık 70 milyon 590 bin TL katkı sağlanmasının hedeflendiğini belirten Acu, "Bu projenin tamamlanmasında en büyük destekçimiz Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu'na şükranlarımı sunuyor, çalışmalarda emeği geçen DSİ ve firma çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.
(UGR-MŞ)

31.01.2017 12:14:21 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Bursa'dan Hollanda'ya ayva ihracatı
YEREL

BURSA'DAN HOLLANDA'YA AYVA İHRACATI
SETEK'teki ev tekstili firmalarına 12 milyon liralık fon
YEREL

SETEK'TEKİ EV TEKSTİLİ FİRMALARINA 12 MİLYON LİRALIK FON
Hafriyat sahasında ölü bulundu
YEREL

HAFRİYAT SAHASINDA ÖLÜ BULUNDU
Bursa'daki hakaret ve tehdit davası
YEREL

BURSA'DAKİ HAKARET VE TEHDİT DAVASI
BTSO ile Birmingham Ticaret Odası arasında iş birliği
YEREL

BTSO İLE BİRMİNGHAM TİCARET ODASI ARASINDA İŞ BİRLİĞİ
AK Parti referandum çalışmalarına başladı
YEREL

AK PARTİ REFERANDUM ÇALIŞMALARINA BAŞLADI
İnegöl gölet ve sulama projesine bakanlıktan onay
YEREL

İNEGÖL GÖLET VE SULAMA PROJESİNE BAKANLIKTAN ONAY
BBDSO'dan &quot;Alman romantikleri&quot; konseri
YEREL

BBDSO'DAN "ALMAN ROMANTİKLERİ" KONSERİ
Spor Toto Basketbol Süper Ligi
YEREL

SPOR TOTO BASKETBOL SÜPER LİGİ
Büyükşehir Namık Kemal'e değer katıyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR NAMIK KEMAL'E DEĞER KATIYOR
Bursa'da FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

BURSA'DA FETÖ/PDY OPERASYONU

Bursaspor'da Mutlu Topçu dönemi
YEREL

BURSASPOR'DA MUTLU TOPÇU DÖNEMİ
Bursa merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

BURSA MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Tırda 20 ton kaçak midye ele geçirildi
YEREL

TIRDA 20 TON KAÇAK MİDYE ELE GEÇİRİLDİ
Çolak: &quot;Daha güçlü bir Türkiye'nin arifesindeyiz&quot;
YEREL

ÇOLAK: "DAHA GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE'NİN ARİFESİNDEYİZ"
Yunuseli Havaalanı için geri sayım başladı
YEREL

YUNUSELİ HAVAALANI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI
İnegöl sanat şehri
YEREL

İNEGÖL SANAT ŞEHRİ
Yeşildere Barajı inşaat çalışmaları
YEREL

YEŞİLDERE BARAJI İNŞAAT ÇALIŞMALARI
Eğitimde iş birliği protokolü imzalandı
YEREL

EĞİTİMDE İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI
Uludağ'a günübirlikçi ilgisi
YEREL

ULUDAĞ'A GÜNÜBİRLİKÇİ İLGİSİ

Yıldırımlı çocuklar kahkahaya doydu
YEREL

YILDIRIMLI ÇOCUKLAR KAHKAHAYA DOYDU
Mübadele Nilüfer'de anıldı
YEREL

MÜBADELE NİLÜFER'DE ANILDI
Bursaspor Mutlu Topçu'ya emanet
YEREL

BURSASPOR MUTLU TOPÇU'YA EMANET
Bursa'nın tarihi çarşısı bakımsızlıktan dökülüyor
YEREL

BURSA'NIN TARİHİ ÇARŞISI BAKIMSIZLIKTAN DÖKÜLÜYOR