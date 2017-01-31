YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. ADÜ'de organ bağışı ve kemik iliği nakli toplantısı düzenlendi

ADÜ'de organ bağışı ve kemik iliği nakli toplantısı düzenlendi



(Fotoğraflı)



Murat Uçkaç

AYDIN (İHA) - ydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi'nde "Organ Bağışı ve Kemik İliği Nakli" konulu toplantı düzenlendi.





Organ Bağışı ve Kemik İliği Nakli konulu toplantı ADÜ Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Yavaşoğlu, Anestezi ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Kurt, Organ Nakli Koordinatörü Dilek Acar ve İl Sağlık Müdürlüğü Organ Bağışı Birim Sorumlusu Hanife Kaçmaz'ın bilgilendirmeleriyle, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıya, İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Serkan Şenel, Halk Sağlığı Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Selma Özcan'ın yanı sıra, ilçe sağlık müdürleri, kamu ve özel hastane yöneticileri ile tüm kurumlarda organ bağışı konusunda görevli personeller katıldı.

İl genelinde 2016 yılında yürütülen organ bağışı çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda, ülke ekonomisi ve işgücünde ağır kayıplara yol açan organ yetmezliklerinin önemli bir sağlık sorunu olarak gündemdeki yerini koruduğuna dikkat çekildi. Aydın ilinin Türkiye Organ ve Doku Bağışı Bilgi Sistemi verilerine göre Türkiye genelinde 31. sıradan 10. sıraya yükseldiğini belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Serkan Şenel, organ bağışının önemini vurgulayan bu tür toplantıların devam edeceğini söyledi.

Toplantı sonunda Aydın'da yürütülen organ bağışı çalışmalarına destek veren kamu ve özel kurumlarda çalışan personele teşekkür belgesi verildi.

(MU-MB-Y)



31.01.2017 12:15:14 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER