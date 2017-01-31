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ADÜ'de organ bağışı ve kemik iliği nakli toplantısı düzenlendi

31 Ocak 2017 Salı, 12:10
ADÜ'de organ bağışı ve kemik iliği nakli toplantısı düzenlendi
ADÜ'de organ bağışı ve kemik iliği nakli toplantısı düzenlendi

(Fotoğraflı)

Murat Uçkaç
AYDIN (İHA) - ydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi'nde "Organ Bağışı ve Kemik İliği Nakli" konulu toplantı düzenlendi.


Organ Bağışı ve Kemik İliği Nakli konulu toplantı ADÜ Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Yavaşoğlu, Anestezi ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Kurt, Organ Nakli Koordinatörü Dilek Acar ve İl Sağlık Müdürlüğü Organ Bağışı Birim Sorumlusu Hanife Kaçmaz'ın bilgilendirmeleriyle, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Konferans Salonu'nda gerçekleşti.
Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıya, İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Serkan Şenel, Halk Sağlığı Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Selma Özcan'ın yanı sıra, ilçe sağlık müdürleri, kamu ve özel hastane yöneticileri ile tüm kurumlarda organ bağışı konusunda görevli personeller katıldı.
İl genelinde 2016 yılında yürütülen organ bağışı çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda, ülke ekonomisi ve işgücünde ağır kayıplara yol açan organ yetmezliklerinin önemli bir sağlık sorunu olarak gündemdeki yerini koruduğuna dikkat çekildi. Aydın ilinin Türkiye Organ ve Doku Bağışı Bilgi Sistemi verilerine göre Türkiye genelinde 31. sıradan 10. sıraya yükseldiğini belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Serkan Şenel, organ bağışının önemini vurgulayan bu tür toplantıların devam edeceğini söyledi.
Toplantı sonunda Aydın'da yürütülen organ bağışı çalışmalarına destek veren kamu ve özel kurumlarda çalışan personele teşekkür belgesi verildi.
(MU-MB-Y)

31.01.2017 12:15:14 TSI
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