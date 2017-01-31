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Buca'da referandum öncesi toplantı

31 Ocak 2017 Salı, 12:11
Buca'da referandum öncesi toplantı
Buca'da referandum öncesi toplantı

(Fotoğraflı)

İZMİR (İHA) - CHP Buca İlçe Örgütü referandum kampanyası öncesinde yol haritasını belirlemek üzere bir araya geldi. CHP İzmir Milletvekili Dr. Aytun Çıray ile Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina'nın da katıldığı toplantıda ilçe örgütünün sahada yürütülecek kampanyada yapacağı çalışmanın detayları ele alındı.

Cumhuriyet Halk Partisi Buca İlçe Örgütü tarafından, CHP İzmir Milletvekili Dr. Aytun Çıray ile Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina'nın da katılımıyla referandum öncesi toplantı yapıldı. Toplantıda ilçe örgütünün sahada yürütülecek kampanyada yapacağı çalışmanın detayları konuşuldu.

ABD Başkanı Trump'ın mültecilere ilişkin aldığı kararın yargı tarafından durdurulmasını hatırlatan Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, yargının bağımsızlığının öneminin altını çizerek kuvvetler ayrılığı ilkesinin, ABD'deki başkanlık sisteminde bile öncelikli olduğunu vurguladı. Önümüzdeki referandum sürecinin ülkemiz için çok önemli bir dönüm noktası olacağını da belirten Başkan Piriştina, "Belki de en anlamlı yarışa giriyoruz. Emeğin, terin en yoğun olduğu dönem olacak. Biz her şeye rağmen tüm gücümüzle, inancımızla, örgütlü yapımızla halka bunları anlatacağız. Buca örgütünün kararlılığının bütün Türkiye'ye yansıyacağına inancım tam. Bundan sonra vereceğimiz mücadele de yolumuz açık olsun. Hayırlısı olsun" dedi.
(CA)

31.01.2017 12:15:48 TSI
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