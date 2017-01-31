YEREL HABERLER / MUŞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bulanık'ta karla mücadele çalışması

Bulanık'ta karla mücadele çalışması



(Fotoğraflı)



MUŞ (İHA) - Muş'un Bulanık Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, ilçede kar temizleme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi.

Açıklamalarda bulunan Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan; 16 personel, 2 greyder, 4 kepçe ve karların şehir dışına taşınması için 3 kamyonla kar temizleme çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Personelin üç vardiyalı sistemle çalıştığını ifade eden Başkan Uzan, öncelikli olarak bulvarlar, ana arterler, sağlık tesisleri, hastane yolları, acil hasta ve cenaze bulunan mahalle yollarının açık kalması için yoğun bir çalışma içerisine girdiklerini kaydetti. Uzan, "Ekiplerimiz gecesini gündüzüne katarak vardiya sistemi ile çalışmaktadır. Ekiplerimiz hiç boş durmadı, belediyemizin imkânları dâhilinde gecesini gündüzüne katarak çalıştı ve çalışmaya devam ediyor. Yağan karın belediyelere bir maliyeti oluyor. Kar yağışı ne kadar fazla ve yoğun olursa maliyeti de o kadar fazla olur. Karla mücadelenin maliyeti yüksek oldu. Araç ve yaya trafiğinin rahat bir şekilde sürmesi için ekiplerimizle gece gündüz çalıştık. Şehirdeki karları kar toplama merkezine taşıdık. Halen de bu çalışma içerisindeyiz. Meteorolojinin verdiği bilgilerde, kar yağışının devam edeceği belirtiliyor. Bu yıl kış şartlarının ağır geçmesi, bizim karla mücadele çalışmamızda da maliyeti yükledi. Daha kışın başındayız. Bu maliyet daha da yükselecektir. Bazı araçlarımız arızalandı. Bu araçların tamir masrafı da külfetli oluyor. Bulanık halkının ulaşımını daha kolay bir şekilde sürdürmesi için çalışmalarımızı çok yönlü sürdürüyoruz" dedi.

Bakım Makine İkmal ve Bakım Onarım Müdürü Deniz Sakcı ise, kar yağışının fazla olmasının belediyeye büyük maddi külfet oluşturduğunu belirterek, "Geçen ay yakıt masrafı yaklaşık 200 bin TL'yi buldu. Tabi ki araç arızaları da dahil. Kar yağışının fazla olması, külfettin iki katına çıkması anlamına geliyor. Bu belediye olarak çalışmalarımıza engel değil. Biz halkımıza güzel bir şekilde hizmet etmek için buradayız. Bu görevi de en iyi şekilde yürüteceğimize inanıyoruz. Başkanımız gece geç saatlere kadar halkın ulaşım konusundaki bütün sorunlarına hemen çözüm bulması çalışıyoruz" diye konuştu.

(MSA-Y)



31.01.2017 12:17:09 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER