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Salon Hokeyi 2. Lige Yükselme Maçları

- Malatya Anadolu Ateşi çeyrek finalde



(Fotoğraflı)



Mehmet Türel

MALATYA (İHA) - Malatya'yı temsil eden Anadolu Ateşi Hokey Takımı rakiplerini yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Türkiye Hokey Federasyonu'nun 2016-2017 yılı faaliyet programında yer alan Salon Hokeyi 2. Lige Yükselme Müsabakaları Antalya'nın Alanya ilçesinde devam ediyor. Konu ile ilgili İHA'ya bilgi veren Anadolu Ateşi Spor Kulübü Başkanı Savaş Yılmaz, "Yeni Kurduğumuz Kulübümüz ile geldiğimiz Alanya'da önemli bir başarıya imza atıp çeyrek finale yükseldik" dedi.

-"Finale çıkmak istiyoruz"

Yılmaz, "Alanya'daki maçlarımızda, Batman Üniversitesi takımını 12-1, Nizip Fırat Spor Kulübü'nü 13-1, Alanyaspor Kulübü'nü 13-1, Diyarbakır Kaplan Spor Kulübü'nü 13-1, Kocaeli Barakspor Kulübü'nü 10-5 yenerek çeyrek finale yükseldik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Çeyrek finalde Nizip Zeugma Spor Kulübü ile maç yapacağız. İnşallah bu maçı da alıp finale çıkmak istiyoruz. Çeyrek ve yarı finalleri de geçip inşallah Malatya'mıza şampiyonluk getireceğiz ve sayın valimizle görüşüp kulübümüze ve sporcularımıza imkanlar sağlamalarını isteyeceğiz. İki ay önce Amasya da yapılan 16 yaş altı 2. Lig yükselme maçlarına da katıldık ve orada da zorlu maçlar sonrasında şampiyon olarak 2. Lige yükseldik. Yeni kurduğumuz bu kulübümüzle hokeyin her yaş kategorisinde bulunan liglerine katılacağız ve ilimizde başarılı olan bu branşta kulüpleşerek daha da güçlenmek istiyoruz" dedi.

-"Hokey de Malatya'yı marka şehir yapmayı amaçlıyoruz"

Başkan Yılmaz, hokey de Malatya'yı marka şehir yapmayı amaçladıklarını da kaydederek, "Gereken desteği hiç bulamamamıza rağmen kendi çaba ve gayretimizle ile ayakta durmaya çalışıyoruz. Tesisler ve malzeme konusunda Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Sayın Mustafa Sadi Fındıklı'nın hep desteğini görüyoruz. Başarılı olmamızda en büyük pay Müdür Beyin. Hokey de Malatya'yı marka şehir yapmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

(MT-SD-Y)



31.01.2017 12:18:36 TSI

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