31 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Salon Hokeyi 2. Lige Yükselme Maçları

31 Ocak 2017 Salı, 12:14
Salon Hokeyi 2. Lige Yükselme Maçları
Salon Hokeyi 2. Lige Yükselme Maçları
- Malatya Anadolu Ateşi çeyrek finalde

(Fotoğraflı)

Mehmet Türel
MALATYA (İHA) - Malatya'yı temsil eden Anadolu Ateşi Hokey Takımı rakiplerini yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
Türkiye Hokey Federasyonu'nun 2016-2017 yılı faaliyet programında yer alan Salon Hokeyi 2. Lige Yükselme Müsabakaları Antalya'nın Alanya ilçesinde devam ediyor. Konu ile ilgili İHA'ya bilgi veren Anadolu Ateşi Spor Kulübü Başkanı Savaş Yılmaz, "Yeni Kurduğumuz Kulübümüz ile geldiğimiz Alanya'da önemli bir başarıya imza atıp çeyrek finale yükseldik" dedi.
-"Finale çıkmak istiyoruz"
Yılmaz, "Alanya'daki maçlarımızda, Batman Üniversitesi takımını 12-1, Nizip Fırat Spor Kulübü'nü 13-1, Alanyaspor Kulübü'nü 13-1, Diyarbakır Kaplan Spor Kulübü'nü 13-1, Kocaeli Barakspor Kulübü'nü 10-5 yenerek çeyrek finale yükseldik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Çeyrek finalde Nizip Zeugma Spor Kulübü ile maç yapacağız. İnşallah bu maçı da alıp finale çıkmak istiyoruz. Çeyrek ve yarı finalleri de geçip inşallah Malatya'mıza şampiyonluk getireceğiz ve sayın valimizle görüşüp kulübümüze ve sporcularımıza imkanlar sağlamalarını isteyeceğiz. İki ay önce Amasya da yapılan 16 yaş altı 2. Lig yükselme maçlarına da katıldık ve orada da zorlu maçlar sonrasında şampiyon olarak 2. Lige yükseldik. Yeni kurduğumuz bu kulübümüzle hokeyin her yaş kategorisinde bulunan liglerine katılacağız ve ilimizde başarılı olan bu branşta kulüpleşerek daha da güçlenmek istiyoruz" dedi.
-"Hokey de Malatya'yı marka şehir yapmayı amaçlıyoruz"
Başkan Yılmaz, hokey de Malatya'yı marka şehir yapmayı amaçladıklarını da kaydederek, "Gereken desteği hiç bulamamamıza rağmen kendi çaba ve gayretimizle ile ayakta durmaya çalışıyoruz. Tesisler ve malzeme konusunda Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Sayın Mustafa Sadi Fındıklı'nın hep desteğini görüyoruz. Başarılı olmamızda en büyük pay Müdür Beyin. Hokey de Malatya'yı marka şehir yapmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.
(MT-SD-Y)

31.01.2017 12:18:36 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Escrima sporcuları Londra'da yapılacak şampiyonaya hazırlanıyor
YEREL

ESCRİMA SPORCULARI LONDRA'DA YAPILACAK ŞAMPİYONAYA HAZIRLANIYOR
Büyükşehir Belediyesi'nden görüntü kirliliği için ortak çalışma
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ İÇİN ORTAK ÇALIŞMA
GENÇDES programı başvuru tarihleri belli oldu
YEREL

GENÇDES PROGRAMI BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU
İl Halk Sağlığı Müdürlüğü yetkililerinden brifing aldı
YEREL

İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ YETKİLİLERİNDEN BRİFİNG ALDI
Vali Toprak, TCDD'yi ziyaretinde hızlı tren mesajı verdi
YEREL

VALİ TOPRAK, TCDD'Yİ ZİYARETİNDE HIZLI TREN MESAJI VERDİ
Malatya merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MALATYA MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Evkur Yeni Malatyaspor'da transfer
YEREL

EVKUR YENİ MALATYASPOR'DA TRANSFER
Bakan Tüfenkci, taziyeleri kabul etti
YEREL

BAKAN TÜFENKCİ, TAZİYELERİ KABUL ETTİ

Bakan Tüfenkci'nin acı günü
YEREL

BAKAN TÜFENKCİ'NİN ACI GÜNÜ
Yenilginin Faturası Yeşilyurt Belediyespor'a ağır oldu
YEREL

YENİLGİNİN FATURASI YEŞİLYURT BELEDİYESPOR'A AĞIR OLDU
Malatya Ticaret Borsası
YEREL

MALATYA TİCARET BORSASI
Malatya Valisi Mustafa Toprak:
YEREL

MALATYA VALİSİ MUSTAFA TOPRAK:
Yeşilyurt Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri Şehit Fethi Sekin'in mezarını ziyaret ettiler
YEREL

YEŞİLYURT KENT KONSEYİ GENÇLİK MECLİSİ ÜYELERİ ŞEHİT FETHİ SEKİN'İN MEZARINI ZİYARET ETTİLER
Yeni Hamle Eğitim Kurumlarının 'Ders Çalışma Kampı' başladı
YEREL

YENİ HAMLE EĞİTİM KURUMLARININ 'DERS ÇALIŞMA KAMPI' BAŞLADI
Kapan'dan Vali Toprak'a Ziyaret
YEREL

KAPAN'DAN VALİ TOPRAK'A ZİYARET
Büyükşehir Belediyesi karasinek ve sivrisineklere karşı kışlak ilaçlama çalışması yapıyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KARASİNEK VE SİVRİSİNEKLERE KARŞI KIŞLAK İLAÇLAMA ÇALIŞMASI YAPIYOR
Hacı adaylarının dikkatine
YEREL

HACI ADAYLARININ DİKKATİNE
Orta Değer Malatya Derneğinden Malatya'nın geleceği için fikir fırtınası toplantısı
YEREL

ORTA DEĞER MALATYA DERNEĞİNDEN MALATYA'NIN GELECEĞİ İÇİN FİKİR FIRTINASI TOPLANTISI
Anadolu Ahi Evran İş Adamları Derneği'nin sivil Anayasa talebi
YEREL

ANADOLU AHİ EVRAN İŞ ADAMLARI DERNEĞİ'NİN SİVİL ANAYASA TALEBİ
Meteorolojiden yoğun kar yağışı, kuvvetli rüzgar ve çığ uyarısı
YEREL

METEOROLOJİDEN YOĞUN KAR YAĞIŞI, KUVVETLİ RÜZGAR VE ÇIĞ UYARISI
Polis telefon dolandırıcılığına karşı uyardı
YEREL

POLİS TELEFON DOLANDIRICILIĞINA KARŞI UYARDI
1932 Malatyagücü, Malatya'nın ikinci profesyonel takımı olmayı hedefliyor
YEREL

1932 MALATYAGÜCÜ, MALATYA'NIN İKİNCİ PROFESYONEL TAKIMI OLMAYI HEDEFLİYOR
Sosyal yardımlarda büyükşehir farkı
YEREL

SOSYAL YARDIMLARDA BÜYÜKŞEHİR FARKI
&quot;Serebral Palsi&quot;li çocuklar için zatürre uyarısı
YEREL

"SEREBRAL PALSİ"Lİ ÇOCUKLAR İÇİN ZATÜRRE UYARISI