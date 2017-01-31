Fethiye'de minik taraftarlara forma hediye edildi
(Fotoğraflı)
Murat Yalçın
MUĞLA (İHA) - Fethiye Galatasaray Taraftarlar Derneği üyeleri Fethiye'de 4 engelli öğrenciye Galatasaray forması hediye etti ve Galatasaray'ın Antalya'da Antalyaspor ile yapacağı lig maçına götürme sözü verdi.
Fethiye Nursel Özdemir Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde eğitim gören 4 engelli öğrenciye Fethiye Galatasaray Taraftarlar Derneği Başkanı Emre Can Arıkan ve yönetim kurulu üyeleri Galatasaray forması hediye ettiler.
3 Aralık Dünya Engelliler Gününde Fethiye Özel Nursel Özdemir Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerini ziyaret ettiğimizde bu dört çocuğumuzun aşırı Galatasaray taraftarı olduklarını gördük ve onlara forma sözü vermiştik diyen Fethiye Galatasaray Taraftarlar Derneği Başkanı Emre Can Arıkan, "Dernek üyemiz, Fethiye ve Seydikemer Özel Nursel Özdemir Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Kurumları kurucusu Salih Dündar abimizin aracılığı ile bu arkadaşları tanıma fırsatımız oldu. Galatasaray denilince çok heyecanlanıyorlar. Aşırı bir Galatasaray taraftarı gençlerimiz. Bizde kendilerine Galatasaray'ın orijinal formalarını kendilerine hediye ettik. Bu çocuklarımızı bu şekilde mutlu görmek bizleri heyecanlandırıyor" diye konuştu.
Fethiye ve Seydikemer Özel Nursel Özdemir Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Kurucusu Salih Dündar ise, "Kurumumuzda eğitim gören Galatasaray aşığı bu çocuklarımızı inşallah takımımızın Antalyaspor ilse yapacağı lig maçına da götürmeyi planlıyoruz. Fethiye Galatasaray Taraftarlar Derneği olarak bu tür işlere imza atmaktan dolayı çok mutluyuz" dedi.
(MY-MB-Y)
31.01.2017 12:19:39 TSI
NNNN