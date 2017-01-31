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Hasköy halkı referandumda 'evet' oyu kullanacak



(Fotoğraflı)



Uğur Ulu

MUŞ (İHA) - Muş'un Hasköy ilçesinde bir araya gelen kanaat önderleri ve aile büyükleri, anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı sisteminde 'evet' oyu kullanacaklarını söylediler.

Hasköy Belediye Başkanı Mürsel Özen ve kanaat önderleri tarafından 'referanduma evet' çağrısıyla bir toplantı düzenlendi. Bir kahvehanede toplanan kanaat önderleri, aile büyükleri ve ilçenin ileri gelenleri ile çok sayıda kişi, referandumda 'evet' oyu kullanacaklarını belirterek, birlik ve beraberlik çağrısı yaptılar. Burada bir konuşma yapan Hasköy Belediye Başkanı Mürsel Özen, Türkiye'de artık iflas etmiş, vesayet siyasetinin ve zihniyetinin sona ermesi için ilçe halkıyla beraber, ülkenin birliği, beraberliği ve selameti adına sonuna kadar 'evet' diyeceklerini söyledi. Hasköy ilçesini birliğin, beraberliğin, kardeşliğin ve hoşgörünün ilçesi olarak değerlendiren Başkan Özen, "Hasköy bir kardeşlik ilçesidir. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın bir söylemi vardır, 'milli ve yerli olmak.' Eğer bu ülkede milli ve yerli halk arıyorsak, bunların en güzel örneklerinden biri Hasköy ilçemizdir. Cumhurbaşkanlığının halk oylaması referandumunda da yüzde 98 destek vererekten bu duruşunu sergilemiştir. Bugün önümüzde tekrardan bir referandum vardır. Bizler Hasköy halkı olarak bu referanduma da bütün halkımızla beraber 'evet' diyeceğiz. Türkiye'de artık iflas etmiş, vesayet siyasetinin ve zihniyetinin sona ermesi için ilçe halkıyla beraber, ülkemizin birliği, beraberliği ve selameti adına sonuna kadar oyumuz evettir. Şu anda sizlerin de burada görmüş olduğu gibi kanaat önderlerimiz, ilçemizin büyükleri ve gençlerimiz burada. Türkiye'de ilk olarak referandum startını Hasköy'den başlatmış olacağız. Bu da bizler için bir ilk olmuş olacak. Büyük ve güçlü bir Türkiye için evet oyu kullanarak kardeşliğimizi ve ülkemizin geleceğini, yarınlara umutlu bir şekilde devam ettireceğiz. Eminim ki bu halk Sayın Cumhurbaşkanımıza ilk referandumda olduğu gibi yeniden destek olarak 'evet' diyecektir. Ülkemizin yeni bir değişime ihtiyacı vardı ve halkımız artık bunun bilincinde. Biz Hasköy halkı olarak referandumda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduğumuzu bir kez daha tüm Türkiye'ye göstermiş olacağız. Bundan büyük bir mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

(UU-MSA-Y)



31.01.2017 12:21:49 TSI

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