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KYK'da kalan öğrencilerden Halep'e yardım

31 Ocak 2017 Salı, 12:17
KYK'da kalan öğrencilerden Halep'e yardım
KYK'da kalan öğrencilerden Halep'e yardım
- KYK İl Müdürü Sakin Terzi:
- "Öğrencilerimle gurur duyuyorum"

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Haber : Ali Göç
Kamera : Ali Göç
KAYSERİ (İHA) - Kredi Yurtlar Kurumunun (KYK) Kayseri'de bulunan yurtlarında kalan öğrencilerin topladığı ihtiyaç malzemeleri, Halep'e ulaştırılmak üzere yola çıktı.
KYK'nın Kayseri'de bulunan 8 yurdunda kalan 6 bin öğrencinin, 'Halep bizdir, Halep bizdendir, Halep bizimledir' yardım kampanyası çerçevesinde topladıkları malzemeler, düzenlenen tören ile Halep'e uğurlandı. Yardım kampanyası hakkında bilgiler veren KYK İl Müdürü Sakin Terzi, öğrenciler ile gurur duyduğunu söyledi. Terzi, "Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü ve Kızılayın ortak programı olarak yurtlarımızda kalan öğrencilerimizde bir farkındalık yaratmak amacıyla düzenlediğimiz 'Halep bizdir, Halep bizdendir, Halep bizimledir' yardım kampanyası adı altında yurtlarımızda kalan öğrenciler önce kendi imkanları ile cep harçlıklarından biriktirdikleri paralar ile, daha sonrada bir komitede grup olup Kayserili hayırseverlere giderek yapmış oldukları yardımlarla beraber 25 ton civarında malzemeyi 1 TIR ile beraber Halep'teki kardeşlerimize göndermek için yola çıkacaktır. Ben buradan öğrencilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Terzi, "Allah, Kur'an-ı Kerim'de erdemli insanlardan bahsederken darlık ve bollukta bulunan insanlardan bahsediyor ve onları 1. sıraya koyuyor. Beni öğrencilerimde dar zamanlarda ellerinden gelen yardımı yapmışlar ve bir farkındalık oluşturmuşlardır. Peygamber efendimizin 'Doğu'daki Müslüman birinin ayağına diken battığında, Batı'daki Müslüman onun acısını çekmiyorsa gerçek manada inanmış değildir' hadisini de rehber edinerek bu yardımları yapmışlardır" dedi.
(AG-SK)

31.01.2017 12:22:25 TSI
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