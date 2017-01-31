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KONESOB'tan kadın girişimcilere müracaat çağrısı



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KONYA (İHA) - Meram Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nce hazırlanan, "Dezavantajlı Yetişkinlere Meslek Kazandırma Eğitimi Projesi"nin müracaatları Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB)'ne yapılacak.

KONESOB Başkanı Ali Osman Karamercan, özellikle kadın girişimcileri ilgilendiren projenin müracaat başvurularının KONESOB'a yapılacağını hatırlatarak kadın girişimcilere çağrıda bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Daire Başkanlığı ve Meram Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nce hazırlanan, "Dezavantajlı Yetişkinlere Meslek Kazandırma Eğitimi" Projesi hayata geçiriliyor. KONESOB Başkanı Ali Osman Karamercan, özellikle eşinden ayrılmış, eşi vefat etmiş, eski mahkum, şartlı salıverilen, mesleki eğitim olmayan işsiz kadınları kapsayan projenin ön müracaatlarının KONESOB ve Meram Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne yapılacağını söyledi.

Başkan Karamercan, "Devletimiz özellikle kadın istihdamını ve girişimci sayısını artırmak adına güzel bir projeye imza attı. KONESOB olarak biz de projenin müracaat ayağını oluşturuyoruz. Konyalı bayan girişimci hemşehrilerime çağrıda bulunuyor ve bu güzel projeye katılım sağlamalarını istiyoruz" dedi.

(AH-Y)



31.01.2017 12:24:18 TSI

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