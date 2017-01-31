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Başkan Altan'dan Karayolları ve DSİ bölge müdürlerine ziyaret

31 Ocak 2017 Salı, 12:21
Başkan Altan'dan Karayolları ve DSİ bölge müdürlerine ziyaret
Başkan Altan'dan Karayolları ve DSİ bölge müdürlerine ziyaret

(Fotoğraflı)

Ferit Savaş
HATAY (İHA) - Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, ilçede yapılacak hizmetler için Karayolları ve Devlet Su İşleri (DSİ) bölge müdürlerini ziyaret etti.
Başkan Altan, AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu ile birlikte Karayolları 5. Bölge Müdürü Yakup Dost'u ve DSİ 6. Bölge Müdürü Mevlüt Aydın'ı makamlarında ziyaret etti.
Payas ilçesinde yapılmakta olan ve 2017 yılı için yapımı planlanan karayolları proje, yatırım ve çalışmaları hakkında Mersin Karayolları 5. Bölge Müdürü Yakup Dost'tan bilgi aldı.
Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu ile birlikte Adana DSİ 6.Bölge Müdürü Mevlüt Aydın'ı da makamında ziyaret ederek yapılmakta olan ve 2017 yılı için yapımı planlanan DSİ yatırımları üzerine istişarede bulundu.
Başkan Bekir Altan yaptığı açıklamada, "3 E kuralı - estetik, emniyet ve ekonomik ile tasarlanan projeler çerçevesinde bölgemizdeki baraj, gölet, köprü, dere ve kanal ıslah çalışmaları, sulama projelerini değerlendirdik. DSİ yatırımlarının şehrimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" dedi.
(FRT-ELF-Y)

31.01.2017 12:26:17 TSI
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