Ankara Aydınlılar Derneği'nden Başkan Atabay'a ziyaret
(Fotoğraflı)
AYDIN (İHA) - Ankara Aydınlılar Derneği yönetim kurulu Belediye Başkanımız A.Deniz Atabay'ı ziyaret etti.
Ziyaret Dernek Başkanı Halil Apaydın'ın önderliğinde Didim Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleşti. Aydınlılar derneği olarak Aydındaki tüm belediyeleri ziyaret ettiklerini belirten Apaydın, Belediye Başkanımız A.Deniz Atabay'ı da Ankaraya davet etti.
Ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Atabay, en kısa zamanda kendilerini ziyaret edeceklerini bildirdi.
(MB-Y)
31.01.2017 12:28:34 TSI
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