Başkan Asya'ya veda ziyareti
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Uğur Ulu
MUŞ (İHA) - Muş Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Müdürü Kemal Daştan, Belediye Başkanı Feyat Asya'ya veda ziyaretinde bulundu
Belediye Başkanı Feyat Asya, Muğla'ya tayini çıkan DHMİ Müdürü Kemal Daştan'ı makamında ağırladı. Daştan, kurum ziyaretleri kapsamında Belediye Başkanı Asya'yı ziyaret ederek vedalaştı.
Görev süresi içinde uyumlu çalışmasından dolayı Daştan'a teşekkür eden Başkan Feyat Asya, yeni görevinde de başarılar dileyerek, bundan sonraki hayatının hayırlı, sağlıklı ve mutlu geçmesi temennisinde bulundu. Başkan Feyat Asya, ziyaret anısında Daştan'a fincan takımı hediye etti.
Muş'ta görev yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Muş DHMİ Müdürü Kemal Daştan ise, Başkan Asya'ya misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, görevinde başarılar diledi.
(UU-MSA-Y)
31.01.2017 12:29:33 TSI
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