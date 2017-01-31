YEREL HABERLER / MUŞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Asya'ya veda ziyareti

Başkan Asya'ya veda ziyareti



(Fotoğraflı)



Uğur Ulu

MUŞ (İHA) - Muş Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Müdürü Kemal Daştan, Belediye Başkanı Feyat Asya'ya veda ziyaretinde bulundu

Belediye Başkanı Feyat Asya, Muğla'ya tayini çıkan DHMİ Müdürü Kemal Daştan'ı makamında ağırladı. Daştan, kurum ziyaretleri kapsamında Belediye Başkanı Asya'yı ziyaret ederek vedalaştı.

Görev süresi içinde uyumlu çalışmasından dolayı Daştan'a teşekkür eden Başkan Feyat Asya, yeni görevinde de başarılar dileyerek, bundan sonraki hayatının hayırlı, sağlıklı ve mutlu geçmesi temennisinde bulundu. Başkan Feyat Asya, ziyaret anısında Daştan'a fincan takımı hediye etti.

Muş'ta görev yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Muş DHMİ Müdürü Kemal Daştan ise, Başkan Asya'ya misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, görevinde başarılar diledi.

(UU-MSA-Y)



31.01.2017 12:29:33 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER