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Akgüloğlu; "Millet ne diyorsa o olacak"

- Erzurum Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirler Odası Başkanı Orhan Akgüloğlu, Cumhurbaşkanlığı sistemiyle Türk Milletinin özüne döneceğini söyledi



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Erzurum Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirler Odası (ESMMMO) Başkanı Orhan Akgüloğlu, Cumhurbaşkanlığı sistemiyle parlamenter sistemin sona ereceğini söyledi. Milli birlik ve beraberlik için 'evet' diyeceklerini belirten Akgüloğlu, Türk milletinin özüne döneceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı sistemine dönüşle ilk raundun TBMM'de tamamlandığını AK Parti ile MHP'li vekillerin oylarıyla 'evet' kararının çıktığını hatırlatan Akgüloğlu, "İkinci ve son rauntta Millet ne diyorsa o olacak! Meclis'te evet diyen AK Parti ve MHP'nin rey potansiyeli yüzde 60'ın üzerinde Bu görüntü, milletin de evet diyeceğinin işareti" dedi.

Yıllarca ezilen, hor görülen, aşağılanan, okuyup devlet dairelerinde vazife almasınlar diye önlerine 1001 engeller konulan, prangalara mahkûm edilen milletin öz evlatlarının engelleri teker teker aştığını belirten Akgüloğlu, "Necip Milletimiz özüne dönüyor. 'Artık muhtar bile olamaz' dedikleri sembol Erdoğan, önce cumhurbaşkanı oldu, şimdi de Devlet Başkanı olmasına ramak kaldı! Başkanlık Sistemine geçiş süresinde Perşembe'nin gelişi Çarşamba'dan belliydi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ak Parti kurmaylarının 15 Temmuz'a kadar gündeminden düşmeyen Başkanlık sistemi, 15 Temmuz'dan sonra bu cenahta hiç dillendirilmemişti. Ta ki, Devlet Bahçeli'nin 3 ay önce Başkanlık Sistemini gündeme taşımasına gelinceye kadar. Devlet Bahçeli, Başkanlık Sisteminin gerek siyaset gündemine ilk gelişinde gerekse Meclis müzakerelerinde anahtar rolü üslenmiştir" diye konuştu.

Referandumda EVET ihtimali

Anayasa değişikliği mevcut haliyle eksik ve tartışılır olmasına rağmen, referandumda evet çıkma ihtimalinin hayır ihtimalinden çok yüksek görüldüğünü kaydeden Akgüloğlu, açıklamasında şunları ifade etti:

"Milletimizin gönlünde aşırı bir "Tayyip Erdoğan" sevgisi var. Cumhurbaşkanlığı seçiminden bu yana bu sevgiyi azaltacak herhangi bir gelişme olmadı Aksine 15 Temmuz darbe teşebbüsü bu sevgiyi daha da perçinledi.

Tayyip Beyin şahsî rey potansiyelinin Ak Parti'nin rey potansiyelinden daha fazla olduğu biliniyor.

Muhalefet partilerinin, özellikle CHP'nin Meclis müzakerelerindeki agresif ve nezaket dışı muhalefet metodu, ülke ve millet menfaatine dair bugüne kadar hayırlı rüya görmeyen iç ve dış şer odaklarının Anayasa değişikliğinde hayır safında ittifak etmeleri; kararsız seçmen ile Ak Parti içinde partililere kırgın ve muhalif kesimi; "hayır" cılarla aynı safta görünmemek, onlara deste veriyor olmamak adına "evet" safında kenetlemiş görülüyor."

(ERZ-AT-Y)



31.01.2017 12:31:38 TSI

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