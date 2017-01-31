31 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Akgüloğlu; "Millet ne diyorsa o olacak"

31 Ocak 2017 Salı, 12:26
Akgüloğlu; "Millet ne diyorsa o olacak"
Akgüloğlu; "Millet ne diyorsa o olacak"
- Erzurum Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirler Odası Başkanı Orhan Akgüloğlu, Cumhurbaşkanlığı sistemiyle Türk Milletinin özüne döneceğini söyledi

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Erzurum Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirler Odası (ESMMMO) Başkanı Orhan Akgüloğlu, Cumhurbaşkanlığı sistemiyle parlamenter sistemin sona ereceğini söyledi. Milli birlik ve beraberlik için 'evet' diyeceklerini belirten Akgüloğlu, Türk milletinin özüne döneceğini ifade etti.
Cumhurbaşkanlığı sistemine dönüşle ilk raundun TBMM'de tamamlandığını AK Parti ile MHP'li vekillerin oylarıyla 'evet' kararının çıktığını hatırlatan Akgüloğlu, "İkinci ve son rauntta Millet ne diyorsa o olacak! Meclis'te evet diyen AK Parti ve MHP'nin rey potansiyeli yüzde 60'ın üzerinde Bu görüntü, milletin de evet diyeceğinin işareti" dedi.
Yıllarca ezilen, hor görülen, aşağılanan, okuyup devlet dairelerinde vazife almasınlar diye önlerine 1001 engeller konulan, prangalara mahkûm edilen milletin öz evlatlarının engelleri teker teker aştığını belirten Akgüloğlu, "Necip Milletimiz özüne dönüyor. 'Artık muhtar bile olamaz' dedikleri sembol Erdoğan, önce cumhurbaşkanı oldu, şimdi de Devlet Başkanı olmasına ramak kaldı! Başkanlık Sistemine geçiş süresinde Perşembe'nin gelişi Çarşamba'dan belliydi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ak Parti kurmaylarının 15 Temmuz'a kadar gündeminden düşmeyen Başkanlık sistemi, 15 Temmuz'dan sonra bu cenahta hiç dillendirilmemişti. Ta ki, Devlet Bahçeli'nin 3 ay önce Başkanlık Sistemini gündeme taşımasına gelinceye kadar. Devlet Bahçeli, Başkanlık Sisteminin gerek siyaset gündemine ilk gelişinde gerekse Meclis müzakerelerinde anahtar rolü üslenmiştir" diye konuştu.
Referandumda EVET ihtimali
Anayasa değişikliği mevcut haliyle eksik ve tartışılır olmasına rağmen, referandumda evet çıkma ihtimalinin hayır ihtimalinden çok yüksek görüldüğünü kaydeden Akgüloğlu, açıklamasında şunları ifade etti:
"Milletimizin gönlünde aşırı bir "Tayyip Erdoğan" sevgisi var. Cumhurbaşkanlığı seçiminden bu yana bu sevgiyi azaltacak herhangi bir gelişme olmadı Aksine 15 Temmuz darbe teşebbüsü bu sevgiyi daha da perçinledi.
Tayyip Beyin şahsî rey potansiyelinin Ak Parti'nin rey potansiyelinden daha fazla olduğu biliniyor.
Muhalefet partilerinin, özellikle CHP'nin Meclis müzakerelerindeki agresif ve nezaket dışı muhalefet metodu, ülke ve millet menfaatine dair bugüne kadar hayırlı rüya görmeyen iç ve dış şer odaklarının Anayasa değişikliğinde hayır safında ittifak etmeleri; kararsız seçmen ile Ak Parti içinde partililere kırgın ve muhalif kesimi; "hayır" cılarla aynı safta görünmemek, onlara deste veriyor olmamak adına "evet" safında kenetlemiş görülüyor."
(ERZ-AT-Y)

31.01.2017 12:31:38 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Palandöken Müftüsü Kotan göreve başladı
YEREL

PALANDÖKEN MÜFTÜSÜ KOTAN GÖREVE BAŞLADI
Yakutiye Gençlik Merkezinin büyük başarısı
YEREL

YAKUTİYE GENÇLİK MERKEZİNİN BÜYÜK BAŞARISI
EMSA Atatürk, dolu dizgin
YEREL

EMSA ATATÜRK, DOLU DİZGİN
Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Cerrahi Onkolog'la kanseri vuruyor
YEREL

ERZURUM BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ CERRAHİ ONKOLOG'LA KANSERİ VURUYOR
Pasinler'de trafik kazası: 5 yaralı
YEREL

PASİNLER'DE TRAFİK KAZASI: 5 YARALI
Şampiyon Buz Hokeyciler çiçeklerle karşılandı
YEREL

ŞAMPİYON BUZ HOKEYCİLER ÇİÇEKLERLE KARŞILANDI
Soğuk hava çobanın ayaklarını dondurdu
YEREL

SOĞUK HAVA ÇOBANIN AYAKLARINI DONDURDU
Hınıs'ta PKK üyesi 2 kişi yakalandı
YEREL

HINIS'TA PKK ÜYESİ 2 KİŞİ YAKALANDI
Erzurum eski Valisi Altıparmak, Rektör Çomaklı'yı ziyaret etti
YEREL

ERZURUM ESKİ VALİSİ ALTIPARMAK, REKTÖR ÇOMAKLI'YI ZİYARET ETTİ
Palandöken Belediyesi'nin açtığı bu kursa kadınlar büyük ilgi gösteriyor
YEREL

PALANDÖKEN BELEDİYESİ'NİN AÇTIĞI BU KURSA KADINLAR BÜYÜK İLGİ GÖSTERİYOR
Pilates, hamileliği kolaylaştırıyor
YEREL

PİLATES, HAMİLELİĞİ KOLAYLAŞTIRIYOR
Doğu Anadolu'da soğuk hava
YEREL

DOĞU ANADOLU'DA SOĞUK HAVA
Saç dökülmesi erkekleri vuruyor
YEREL

SAÇ DÖKÜLMESİ ERKEKLERİ VURUYOR
Doğu'da ulaşıma kar ve tipi engeli
YEREL

DOĞU'DA ULAŞIMA KAR VE TİPİ ENGELİ
İHH Şube Başkanı Güven: &quot;Yeni yönetim yeni soluk demek&quot;
YEREL

İHH ŞUBE BAŞKANI GÜVEN: "YENİ YÖNETİM YENİ SOLUK DEMEK"
Şampiyon buz hokeycilere coşkulu karşılama
YEREL

ŞAMPİYON BUZ HOKEYCİLERE COŞKULU KARŞILAMA
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL

ERZURUM TİCARET BORSASI
Dondurucu soğukta görev yapan polislere validen tatlı ikramı
YEREL

DONDURUCU SOĞUKTA GÖREV YAPAN POLİSLERE VALİDEN TATLI İKRAMI
FIS Kayakla Atlama Kıtalararası Kupası
YEREL

FIS KAYAKLA ATLAMA KITALARARASI KUPASI
İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programı İşbirliği Protokolü İmzalandı
YEREL

İNFAZ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ PROGRAMI İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI
Atatürk Üniversitesi Dünya Üniversiteler Kış Spor Oyunları'nda...
YEREL

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DÜNYA ÜNİVERSİTELER KIŞ SPOR OYUNLARI'NDA...
Ak Parti yönetimi bir taşla iki kuş vuruyor
YEREL

AK PARTİ YÖNETİMİ BİR TAŞLA İKİ KUŞ VURUYOR
AFAD personeline İngilizce kursu
YEREL

AFAD PERSONELİNE İNGİLİZCE KURSU
ASP İl Müdürlüğü, şiddete maruz kalan engelli gence sahip çıktı
YEREL

ASP İL MÜDÜRLÜĞÜ, ŞİDDETE MARUZ KALAN ENGELLİ GENCE SAHİP ÇIKTI