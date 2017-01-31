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Salihli'de mesleki ve teknik eğitim toplantısı düzenlendi



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulu toplantısı Öğretmen Evi'nde yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıya ise Şube Müdürü Cemal Şengül ile sektör temsilcileri katıldı.

Dilek, toplantıya katılan sektör temsilcilerine değişiklik yapılan genelgeler hakkında bilgi verdi. Dilek, toplantıya katılan sektör temsilcilerine katılımlarından ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

(BA-AY-Y)



31.01.2017 12:33:44 TSI

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