Zafer OSB'de imar planı
(Fotoğraflı)
Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Zafer Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Toplantısı, Vali Ahmet Hamdi Nayir başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.
Toplantıya yönetim kurulu üyeleri İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Altıntaş Belediye Başkanı Ferit Karabulut, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı İsmet Özotraç ve KUTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Salih Çetiner katıldı.
Toplantıda kuruluş aşamasının hemen akabinde yapılması gereken işler olan; kadastral haritaların çıkarılması, halihazır haritaların hazırlanması, jeolojik etüt raporlarının çıkarılması ve Organize Sanayi Bölgesi (OSB) imar planının hazırlanması konuları ele alındı. (EFE)
31.01.2017 12:36:03 TSI
NNNN