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Hisarcık'ta okul müdürlerine "doküman yönetim sistemi" semineri



(Fotoğraflı)



Mustafa Akçay

KÜTAHYA (İHA) - Hisarcık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce okul müdürlerine "Doküman Yönetim Sistemi" (DYS) semineri verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, Milli Eğitim Bakanlığının kurumlar arasında elektronik ortamda yazışmayı ve kağıt tasarrufu sağlayan Doküman Yönetim Sistemi" (DYS)'nin tüm Türkiye'de ki ilçelerde 2014 Kasım ayında kullanılmaya başlandığını belirterek," İlçemizdeki okullarda bu yazışma sistemi Şubat 2017 den itibaren kullanacağından dolayı İlçe Milli Eğitim bünyemizdeki resmi okul/kurum müdürlerine Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü hizmet binasında İlçe Milli Eğitim DYS Yöneticileri Mehmet Sait Gül ve Oğuz Öztoprak, Eğitim Merkez Müdürü olarak da Müdürlüğümüz Şeflerinden İbrahim Kuyucu tarafından eğitim verilmiştir" dediler.(MA-EFE)



31.01.2017 12:36:23 TSI

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