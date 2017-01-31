YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Adres ve numarataj sistemi yenileniyor

Adres ve numarataj sistemi yenileniyor



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediyesi'nde, bakanlık yetkililerinin katılımıyla iki günlük eğitim semineri düzenlendi.

Adana Büyükşehir Belediyesi ile İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen "Mekansal Adres Kayıt Sistemi Yapı Belgeleri Uygulaması ve Adres Kayıt Sistemi Eğitim Programı" Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası'nda gerçekleşiyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının talebi üzerine İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yetkilileri Burhan Kanış ve Göksel Toker tarafından Adana Büyükşehir ile Adana'nın ilçe belediyeleri başta olmak üzere Mersin Büyükşehir, Mersin bazı ilçe belediyeleri,Hatay Büyükşehir ile Hatay'ın bazı ilçe belediyelerince "Mekansal Adres Kayıt Sistemi Yapı Belgeleri Uygulaması ve Adres Kayıt Sistemi" hakkında 30 Ocak 2017 ve 31 Ocak 2017 tarihlerinde bilgilendirmede bulunmak amacıyla eğitim semineri düzenledi.

Eğitim seminerinde Göksel Toker, 30 Ocak'ta Adres Kayıt Sistemi web arayüzü genel tanıtımına ilişkin bilgilendirmede bulundu ve 2018 yılı itibari ile başlayacak MAKS'ın Coğrafi Veri Sistemine yönelik tanıtım gerçekleştirildi.

Yine bakanlık yetkilisi Burhan Kanış, 31 Ocak tarihinde MAKS Yapı Belgeleri web arayüzü genel tanıtımı, Yapı Ruhsatı Başvuru ve Düzenleme Süreçleri,Yapı Kullanma İzni Başvuru ve Düzenleme Süreçleri ve Yanan Yıkılan Yapılar Formu Başvuru ve Düzenleme Süreçleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

Çevre Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin de katılımı ile Adana Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen toplantıda belediyelerin sorunları tespit edilerek çözüm önerileri tartışıldı.

Ayrıca İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yetkilileri Burhan Kanış ve Göksel Toker tarafından Adana'da 2018 yılı başı itibari ile MAKS'ın Coğrafi Veri Sistemi'ne geçişinin planlandığı, 2018 yılı Ocak ayında 100'e yakın personel ile mahalle bazında çalışma yürütülmesinin programa alındığı bilgisi katılımcılarla paylaşıldı.

(ELF-Y)



31.01.2017 12:36:25 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER