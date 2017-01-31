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Sungurlu Belediyesi'nin Tekerlekli Sandalye Yardımları Devam Ediyor



(Fotoğraflı)



Serkan Şansever

ÇORUM (İHA) - Sungurlu belediyesi, ilçesinde yaşayan ve yıllardır rahatsızlığı nedeniyle yürümekte zorlanan Latif Çağaldoğan isimli vatandaşa tekerlekli sandalye hediye etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yılmaz Hacettepe Mahallesinde oturan Çağaldoğan ailesini ziyaret ederek tekerlekli sandalyeyi aileye teslim etti.

Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'e teşekkür eden Emine Çağaldoğan, "Eşimin rahatsızlığından dolayı Sungurlu Belediye Başkanlığına bir dilekçe yazarak yaşamış olduğumuz sıkıntıdan bahsettim. Dilekçeyi yazmamdan kısa bir süre sonra yetkililer beni arayarak tekerlekli sandalyeyi alabileceğimi ilettiler. Bugün ise evimize gelerek aracı teslim ettiler. Belediye Başkanımız Abdulkadir Şahiner'in kendisine iletilen hiç bir yardım talebine duyarsız kalmadığını daha önce basında çıkan haberlerden takip ediyordum. Bugün de benim başıma geldi. Kendisine ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun" dedi.

(SŞ-BÖ)



31.01.2017 12:36:53 TSI

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