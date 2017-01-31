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Arpaçay bir ev tamamen yandı

31 Ocak 2017 Salı, 12:32
Arpaçay bir ev tamamen yandı

Işık Çapanoğlu
KARS (İHA) - Kars'ın Arpaçay İlçesi'nde çıkan yangında bir ev tamamen kullanılmaz hale geldi.
Edinilen bilgilere göre, Y.K.'ya ait evin çatı kısmında elektrik tellerinin şase yapması sonucu çıkan yangın çıktı. Durumu itfaiye bildirildi. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangında oturulmaz hale gelen evde 15 bin TL.'lik maddi hasar olduğu öğrenildi.
(IÇ-AT-Y)

31.01.2017 12:37:38 TSI
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