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KONSEM'de yabancı dil kurslarına ilgi büyük



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ANTALYA (İHA) - Öğrenci ve yetişkin yaş gruplarında ücretsiz yabancı dil kursları açan Konyaaltı Belediyesi, 20 kişilik modern sınıflarda verdiği eğitimlere vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor.

20 bin yabancı uyruklu vatandaşın yaşadığı Konyaaltı'nda, ücretsiz Türkçe kursları açan Konyaaltı Belediyesi, 7'den 70'e isteyen herkese de yabancı dil eğitimi veriyor. Konyaaltı Belediyesi Sanat Eğitim Merkezi (KONSEM)'inde açılan İngilizce ve Rusça kurslarından, 2 ve 8. sınıf arası öğrenciler ile 15 yaş üstü yetişkinler yararlanabiliyor.

Yabancı dil bilmenin bir avantajının da iş ararken insanların karşısına çıktığını ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Yabancı dil öğrenmenin bir diğer avantajı muhakkak ki iş ararken karşımıza çıkmaktadır. İlçemiz turizmin pilot bölgelerinden. Dolaysıyla hem öğrencilerimiz hem de vatandaşlarımız için yabancı dil olmazsa olmazlarımızdandır. Farklı branşlarda verilen kurslarımız halk tarafından büyük bir ilgi görüyor. Halkımızın talepleri doğrultusunda bu kursları gelecek yıllarda daha geniş ve daha kapsamlı bir şekilde devam ettireceğiz" diye konuştu.

(AA-



31.01.2017 12:38:07 TSI

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