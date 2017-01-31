31 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Hastane çatısında kar temizliği

31 Ocak 2017 Salı, 12:35
Hastane çatısında kar temizliği
Hastane çatısında kar temizliği

(Fotoğraflı)

Muammer Ay
SAMSUN (İHA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi çatısında kar temizleme çalışması yapıldı.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ana giriş kapısının önünde bulunan cam çatının kardan çökerek hasta ve hasta yakınları ile personele zarar vermemesi için kar temizleme çalışması başlatıldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve İlkadım Belediyesi ekipleri, çatıdaki karları tankerle getirilen suyu sıkarak temizledi. Ekiplerce hastane önünde de kar temizleme çalışması yapıldı.
(MAY-SLH-Y)

31.01.2017 12:41:06 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Atakum'da kar mesaisi
YEREL

ATAKUM'DA KAR MESAİSİ
UNESCO sürecinde Kızılırmak Deltası
YEREL

UNESCO SÜRECİNDE KIZILIRMAK DELTASI
Samsun'da kar yağışı
YEREL

SAMSUN'DA KAR YAĞIŞI
Yurt : &quot;Karla mücadele donanımımız yeterli&quot;
YEREL

YURT : "KARLA MÜCADELE DONANIMIMIZ YETERLİ"
Samsun'daki FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

SAMSUN'DAKİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI

AK Parti Bafra İlçe Danışma Kurulu Toplantısı
YEREL

AK PARTİ BAFRA İLÇE DANIŞMA KURULU TOPLANTISI
İlkadım'da karla mücadele
YEREL

İLKADIM'DA KARLA MÜCADELE
İlkadım Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL

İLKADIM BELEDİYESİ SOKAK HAYVANLARINI UNUTMADI
Orta Karadeniz'de çığ ve don uyarısı
YEREL

ORTA KARADENİZ'DE ÇIĞ VE DON UYARISI

Samsun'daki FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

SAMSUN'DAKİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Demirkan yeniden başkan
YEREL

DEMİRKAN YENİDEN BAŞKAN