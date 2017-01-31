YEREL HABERLER / SAMSUN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Hastane çatısında kar temizliği

Hastane çatısında kar temizliği



(Fotoğraflı)



Muammer Ay

SAMSUN (İHA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi çatısında kar temizleme çalışması yapıldı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ana giriş kapısının önünde bulunan cam çatının kardan çökerek hasta ve hasta yakınları ile personele zarar vermemesi için kar temizleme çalışması başlatıldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve İlkadım Belediyesi ekipleri, çatıdaki karları tankerle getirilen suyu sıkarak temizledi. Ekiplerce hastane önünde de kar temizleme çalışması yapıldı.

(MAY-SLH-Y)



31.01.2017 12:41:06 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER