Hastane çatısında kar temizliği
(Fotoğraflı)
Muammer Ay
SAMSUN (İHA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi çatısında kar temizleme çalışması yapıldı.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ana giriş kapısının önünde bulunan cam çatının kardan çökerek hasta ve hasta yakınları ile personele zarar vermemesi için kar temizleme çalışması başlatıldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve İlkadım Belediyesi ekipleri, çatıdaki karları tankerle getirilen suyu sıkarak temizledi. Ekiplerce hastane önünde de kar temizleme çalışması yapıldı.
(MAY-SLH-Y)
31.01.2017 12:41:06 TSI
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