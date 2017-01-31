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Hizmet İş Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik:

- "Türkiye'de genel işler konusunda en büyük sendikayız"



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KAYSERİ (İHA) - Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik Resmi Gazete de yayımlanan sendikaların son istatistikleriyle ilgili yaptığı açıklama da Hizmet-İş Sendikasının zirve yürüyüşünü azim ve kararlılıkla sürdürdüğünü ve Türkiye'nin Genel İşler İşkolunun en büyük Sendikası olduğunu söyledi.

Kayseri, Nevşehir ve Kırşehir İllerinde Belediye Başkanlıkları ve Kamu Kurumlarında Genel İşler İş Kolunda çalışan işçileri sendikalarına kayıt ederek örgütlenmesini yaptıklarını söyleyen Çelik toplam da 9 bin üye sayısına ulaştıklarını belirtti. 2017 yılı için de çalışmalarına hız vererek bölgelerinde ki bütün kamu kurumlarında çalışan işçileri sendikaları bünyesine almak için var güçleriyle çalışacaklarını da sözlerine ekleyen Çelik açıklamasına şöyle devam etti:

"Konfederasyonumuz HAK-İŞ ve Sendikamız Hizmet-İş'in 'Türkiye Zirvesine' kararlı yürüyüşü devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu gereğince; 'İşkollarındaki işçi sayıları ve sendikaların üye sayılarına ilişkin 2017 Ocak ayı istatistikleri hakkında tebliğ' 29 Ocak 2017 tarih ve 29963 sayılı Resmi gazetede yayımlandı. Sendikamız Genel İşler İşkolunun en büyük Sendikası olduğunu bir kez daha resmi gazetede yayımlanan son istatistikle gösterdi. Türkiye'nin en büyük ikinci işçi sendikası olan Sendikamız HİZMET-İŞ, zirve yürüyüşünü azim ve kararlılıkla sürdürüyor.

ÜYE SAYIMIZ 186 BİN 750

Yayınlanan Tebliğe göre; Sendikamız Hizmet-İş'in 20 no'lu Genel İşler İşkolu'nda üye sayısı 186 bin 750'ye yükseldi. Bir önceki dönemde yüzde 17,07 olan işkolundaki üye oranımız %20,38'e yükseldi. İstatistiklere göre, sendikamız Hizmet-İş üye sayısı itibariyle toplam 161 Sendika içerisinde, Genel İşler İşkolunun en büyük, ülkemizin de en büyük 2.'inci sendikası konumunu sürdürmektedir.

KONFEDERASYONUMUZ HAK-İŞ'İN ÜYE SAYISI: 488 BİN 723

Temmuz 2016-Ocak 2017 zaman diliminde üye sayısını 40.793 artıran Konfederasyonumuz HAK-İŞ'in üye sayısı ise 447 bin 930'dan 488 bin 723'e yükselmiştir. İstikrarlı bir şekilde büyümesini devam ettiren Konfederasyonumuz HAK-İŞ de, Türkiye'nin en büyük konfederasyonlarından biri olmayı sürdürüyor.

(SK)



31.01.2017 12:42:06 TSI

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