Toroslar'da 2016 yılında 364 işyerine iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı verildi

- Toroslar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nün 2016 yılı faaliyet raporu açıklandı. Rapora göre, yeni verilen ruhsatlarla birlikte ilçedeki işletme sayısı 5 bin 205'e yükseldi



MERSİN (İHA) - Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, 2016 yılında 364 işyerine daha iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı verdi. Toroslar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nün 2016 yılı faaliyet raporuna göre, ilçedeki işletme sayısı da 5 bin 205'e yükseldi.

Toroslar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nün 2016 yılı faaliyet raporu açıklandı. Raporda, Toroslar halkının sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürmesi için ilçe genelinde sağlığa aykırı faaliyetlerin yanı sıra görüntü ve gürültü kirliliğine yol açacak olumsuzluklara karşıda denetimlerini sıklaştıran Zabıta Müdürlüğü'nün, 2016 yılını da başarılı bir şekilde geçirdiği belirtildi. Rapora göre, 4 bin 841 ruhsatlı iş yerinin bulunduğu Toroslar'da, sıhhi ve gayrisıhhi müesseseler ile hafta tatili ruhsatı olmak üzere 2016 yılı içerisinde toplam 364 adet iş yerine daha ruhsat verilirken, ilçedeki işletme sayısı da 5 bin 205'e yükseldi.

Ruhsat işlemlerinin yanı sıra dilekçe, e-posta, yazılı ve Alo 153 Zabıta Şikayet Hattı'na yapılan 3 bin 401 adet ihbar ve şikayete en kısa sürede müdahale edilirken, değişik konularda 851 adet tutanak düzenlendi. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet yürüten esnaf ile semt pazarlarında da gerekli denetimleri yaparak esnafa yükümlülükleri hakkında uyarılarda bulundu. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Sağlık Grup Başkanlığı ekipleriyle koordineli olarak yapılan çalışmalarda, belediye sınırları içerisinde bulunan okul kantinleri, et ve et ürünleri satış yerleri, berberler, kuaförler, umuma açık iş yerleri (internet salonları, kahvehaneler), tekel büfeleri ve diğer gıda üretimi ve satışı yapan iş yerlerinde periyodik olarak denetimler sürdürüyor. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yapılan çalışmalar sonucunda belediye sınırları içerinde görüntü ve çevre kirliliğine sebep olan hurdacılara karşı periyodik olarak operasyon yapan ekipler, motosikletler ile çekçek diye tabir edilen araçlara el koydu. Ayrıca yine 2016 yılında insanların duygularını sömürerek haksız kazanç elde etmek isteyen 62 dilenciye idari para cezası uygulandı.

2016 yılında 144 bin 846 TL gelir elde edildi

Faaliyet raporunda, çalışmalarını 24 saat ve 3 vardiya şeklinde sürdüren ekiplerin, ilçe sınırları içerisinde bulunan bulvar, cadde ve sokaklar üzerine beton harcı döken değişik işletmelere ait mikserlere de gerekli uyarıları yaparak, 17 adet miksere idari yaptırım tutanağı tanzim ettiği bildirildi. Ruhsatsız olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen 6 iş yerinin mühürlendiği ifade edilen raporda, Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan tüm bu çalışmalarla 2016 yılında 144 bin 846 TL gelir elde edildiği açıklandı.

"Toroslar'ı yatırımcılar için cazibe merkezi haline getirdik"

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, ilçenin gelişimine katkı sunmak amacıyla yürütülen çalışmalarla yıllar önce otel kent konumunda olan Toroslar'ı bugün yatırımcılar için cazibe merkezi haline getirdiklerini kaydetti. Toroslar halkının huzur içinde mutlu bir yaşam sürmesi için gece gündüz demeden çözüm odaklı çalışan zabıta ekiplerine de teşekkür eden Başkan Tuna, ilçe sınırlarının genişlemesiyle sorumluluk alanlarının arttığını, ancak hayata geçirdikleri yatırımlarla gelişen ve büyüyen Toroslar'a hizmet etmekten büyük mutluluk duyduklarını vurguladı. İlçenin artık terk edilen değil, gelinen ve yaşam alanı olarak seçilen bir konuma geldiğine dikkat çeken Tuna, ilçe hareketliliğinin açılan yeni iş yerleri ile daha da canlandığını ifade etti. Toroslar Belediyesi olarak amaçlarının, vatandaşın huzur ve güven ortamı içerisinde sağlıklı bir şekilde yaşamasını temin etmek olduğunu da belirten Tuna, vatandaşlardan her türlü şikayetlerini Alo 153 Zabıta Şikayet Hattı'nı veya belediyenin 322 72 00 nolu telefonunu arayarak bildirmelerini istedi.

31.01.2017 12:44:03 TSI

