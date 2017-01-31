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Karacakılavuz dokumaları gelenekten geleceğe taşınıyor



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Karacakılavuz dokumalarının Tasarım Vakfı işbirliğinde dünyaya açılışı öncesi son değerlendirmeleri yapmak üzere Bodrum'a gitti.

Tasarım Vakfı Bodrum Atölyesi'nde Tasarım Vakfı Başkanı Faruk Malhan ile bir araya gelen Başkan Eşkinat, yapılan ortak çalışma sonrasında ortaya çıkan ürünleri incelerken Karacakılavuzlu kadınların ürettiği dokumaların çok yakında gerçek değerine ulaşacağına inandığını ifade etti.

Karacakılavuzlu kadınların ürettiği dokumaların Tasarım Vakfı tarafından pazarlanıp satılacağı proje ile ilgili yapılan son görüşmeye Karacakılavuz'da eğitim veren tasarımcı Şenay Akkurt da katılarak, kadınlar tarafından oldukça başarılı ürünlerin ortaya konduğunu, geleneksel çizgiyi yitirmeden modern dünyanın ihtiyaçlarına yanıt verecek ürünler ortaya çıktığının altını çizdi.

(HLD-MEF-Y)



31.01.2017 12:44:47 TSI

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