Vali Demirtaş, Pozantı Emniyeti'ni ziyaret etti
(Fotoğraflı)
ADANA (İHA) - Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Pozantı İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Pozantı otoyol turnikelerindeki polis uygulama noktasını ziyaret etti.
İlçenin genel asayiş durumu hakkında bilgi alan Vali Demirtaş, vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlanması konusunda tüm tedbirlerin artarak devam edeceğini söyledi.
Vali Demirtaş daha sonra Pozantı otoyol turnikelerindeki uygulama noktasındaki polisleri denetledi.
Polislerin görev faaliyetleri hakkında bilgi alan Vali Demirtaş, polislere teşekkür edip başarılar diledi.
(ADN-Y)
31.01.2017 12:46:28 TSI
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