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YEREL HABERLER  / KIRŞEHİR HABERLERİ
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Kırşehir'in il geneli nüfusu 290 bin

31 Ocak 2017 Salı, 12:42
Kırşehir'in il geneli nüfusu 290 bin
Kırşehir'in il geneli nüfusu 290 bin

(Fotoğraflı)

Enderhan Öz
KIRŞEHİR (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarını açıkladı.
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Kırşehir'in Aralık 2016 itibarıyla nüfusu il genelinde 229 bin 975 olarak açıklandı.
TÜİK tarafından açıklanan nüfusa göre Kırşehir'in şehir merkezi nüfusu ise 130 bin 915 olarak belirtildi. Merkez ilçe geneli ise 144 bin 006 olarak açıklandı.
TÜİK verilerine göre bir önceki yıla oranla İl Geneli nüfusu 4 bin 413 kişi arttı. Şehir merkezi nüfusu ise bir önceki yıla oranla 5 bin 898'lik artış gösterdi. Merkez ilçe genelinde ise nüfus artışı 2015 yılına oranla 4 bin 771 kişilik artış gösterdi.
(EÖ-SK)

31.01.2017 12:47:41 TSI
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