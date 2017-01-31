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Veziroğlu Sosyal Tesisleri hızla yükseliyor

31 Ocak 2017 Salı, 12:47
Veziroğlu Sosyal Tesisleri hızla yükseliyor
Veziroğlu Sosyal Tesisleri hızla yükseliyor

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - AK Parti MKYK üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Milletvekili Recai Berber ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, İnşaat çalışmaları hızlı bir şekilde ilerleyen Şehzadeler Belediyesi Veziroğlu Sosyal Tesislerinde incelemelerde bulundu.
Şehzadeler Belediyesinin önemli projelerinden biri olan Veziroğlu Sosyal Tesislerinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber ve beraberindeki heyet Veziroğlu Sosyal Tesisleri inşaatında incelemelerde bulundu. İncelemeler esnasında vekillere Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç, Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir ve teşkilat mensupları da eşlik etti.
Şehzadeler Belediyesi Veziroğlu Sosyal Tesislerinin açılışının yaz aylarında yapmayı hedeflediklerini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "22 dönümlük bir alan içerisinde yaptığımız Veziroğlu Sosyal tesislerimizin ikinci katı olan bu salonumuz 789 metrekare alan sahip olan 700 kişilik bir salon. İki katlı olan bu bölüm toplamda 1580 metre kareden oluşmaktadır. Hemen yan tarafımızda da 600 metrekarelik bir kahvaltı salonumuz ve sosyal tesisimiz var. Binamızın her iki tarafında da 615'er metrekareden oluşan açık düğün salonlarımız var. Şuan içerisinde bulunduğumuz alanda görüldüğü gibi herhangi bir kolon bulunmuyor. Yaklaşık 700 kişinin aynı anda yemek yiyip düğün yapabileceği Manisa'nın en büyük salonlarından biri bu olacak. Binanın alt katının tamamı da sosyal tesisler, gelin odaları, mescitler kahvaltı salonları ve idari binalar olacak. Binanın dış kısmında çocuk oyun gurupları ve oturma alanları olacak. Veziroğlu Sosyal Tesisimiz tüm bu sosyal alanları, açık ve kapalı düğün salonları ile Manisa'daki büyük bir ihtiyaca cevap vermiş olacak. Veziroğlu Sosyal Tesislerimizdeki çalışmalarımı tüm hızıyla devam ediyor. Nasip olursa tesisimizin açılışının da bu yaz açmayı hedefliyoruz" dedi.

"Manisa'ya güzel bir eser kazandırılıyor"
Şehzadeler Belediyesinin her türlü imkansızlıklara rağmen güzel hizmetlere imza attığını ifade eden AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber, "Şehzadeler Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik her türlü imkansızlıklara rağmen böylesine güzel ve büyük bir projenin yapılmasındaki cesaretine ve kısa süre içerisinde de hizmete açma azminden dolayı tebrik ediyorum. Şehzadeler belediyesi 3 yıl önce eksiden başlayarak bu noktalara geldi. 4,5 milyon liranın üzerinde yapılacak olan bu hizmetle, sadece Şehzadelere değil Manisa'ya güzel bir eser kazandırılmış oluyor. Aynı anda birkaç tane düğün ve toplantıların yapılabileceği geniş bir imkan olacak. Manisa'mızın ve Şehzadelerin böylesine güzel bir sosyal tesise ihtiyacı vardı. Mimar projesi içinde başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten özgün bir mimari seçilmiş. Osmanlı, Selçuklu Mimarisinin günümüzün modern imkanları ile yeni bir çizgi ile birleştirilmiş. İnşallah en kısa sürede tamamlanarak kazasız bir şekilde hizmete alınmasını diliyorum." diye konuştu.

"Tesis inşaatı muazzam bir hızla devam ediyor"
İnşaat çalışmalarının çok hızlı bir şekilde sürdüğünün altını çizen AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur ise şunları söyledi: "Bu güzel tesisin temel atma töreninde yine hep birlikte burada bir aradaydık. Geçtiğimiz aylarda değerli Başkanımız ile bu tesisin inşaat çalışmalarını inceleme fırsatı bulmuştuk. Şuanda da görüyoruz ki muazzam bir hızla inşaat devam ediyor. Bu vizyonundan ve çalışmasından dolayı kıymetli Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum. İnşallah önümüzdeki yaz aylarından yapılacak olan açılışında da hep birlikte olmayı ümit ediyorum."
(SC-Y)

31.01.2017 12:52:27 TSI
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