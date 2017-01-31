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Özyavuz'dan yeni İlçe Emniyet Müdürü Şen'e ziyaret



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Harran İlçe Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine yeni atanan Kemal Atıl Şen'e "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

AK Parti İlçe Başkanı Mahmut Özyavuz'un da hazır bulunduğu ziyarette Başkan Özyavuz, İlçe Emniyet Müdürü Şen'e yeni görevinde başarılar diledi. Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, polis teşkilatının, gerek kamu düzeninin sağlanması gerekse bireylerin hak ve özgürlüklerinin korunması adına çok önemli bir görevi yerine getirdiğini belirtti. Polisin, vatandaşın güvenliği için 24 saat görevinin başında olduğunu ifade eden Özyavuz, "Polisin yapması gereken en önemli görev, halka devlet adına hizmet vermektir. İlçemiz siz emniyet güçlerinin sayesinde huzurlu ve güvenli bir yaşam alanı olmaktadır. Görevinizde başarılar diliyorum. Yeni görevler, yeni başlangıçlardır. Sizlere her konuda yardımcı olacağımızdan, olmaya çalışacağımızdan en ufak bir şüpheniz olmasın" dedi.

Harran İlçe Emniyet Müdürü Kemal Atıl Şen de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, konuklarına teşekkür etti.

(BB-SD-Y)



31.01.2017 12:53:26 TSI

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