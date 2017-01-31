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UNESCO sürecinde Kızılırmak Deltası

31 Ocak 2017 Salı, 12:48
UNESCO sürecinde Kızılırmak Deltası

SAMSUN (İHA) - "2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü" kapsamında Samsun Kızılırmak Deltası Koruma ve Geliştirme Birliği tarafından 'UNESCO sürecinde Kızılırmak Deltası' programı düzenlenecek. Programda Kızılırmak Deltası'nın Unesco adaylık süreci de konuşulacak.
Samsun Büyükşehir Belediyesi, 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü kapsamında düzenlenen 'UNESCO sürecinde Kızılırmak Deltası' Programı için çalışmalarını tamamladı. 2 Şubat Perşembe günü saat 09.30'da Atakum Sanat Merkezinde düzenlenecek programa UNESCO Milli Komisyonu Başkanı Büyükelçi Hüseyin Avni Botsalı da katılacak.
Fotoğraf sergisi açılışı ile başlayacak olan programda kısa film yarışmasının sonuçları açıklanacak ve ödül töreni gerçekleştirilecek. Doğru bir sulak alan hidrolojisi yönetiminde neler olmalıdır, Kızılırmak Deltası'nın adaylık süreci, UNESCO kriterleri, doğanın korunması gibi konuların konuşulacağı programda Kızılırmak Deltası'nın önemi bir kez daha katılımcılarla paylaşılacak.
(SAM-SLH-Y)

31.01.2017 12:53:34 TSI
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