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Sivas'ta telefon dolandırıcılığı



(Fotoğraflı)



Hakan Kaleli

SİVAS (İHA)-Sivas'ta telefonla aradıkları yaşlı kadına kendilerini polis olarak olarak tanıtan ve 50 bin lira değerinde altın alan 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Gökçebostan Mahallesinde yaşayan 86 yaşındaki A.R.E'yi telefonla arayan A.Y. (18) ve H.İ.A, (15), yaşlı kadına, "daha önce kimliğini kaybettiğini, adına 20 kredi kartı çıkartıldığını ve 128 bin lira değerinde altın alındığını" söyledi. Bu işten kurtulması için eve gelecek polislere altınlarını teslim etmeleri istenen A.R.E, evinde bulunan 50 bin lira değerindeki 13 burma bileziğini polis sandığı A.Y. ile H.İ.A'ya verdi. Dolandırıldığını anlayan yaşlı kadının ihbarı üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Şanlıurfa'dan kente geldikleri belirlenen A.Y. ve H.İ.A'yı Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yakaladı. Emniyettek işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

(UY-SK)



31.01.2017 12:55:47 TSI

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