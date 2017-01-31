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Başkan Çerçi kahraman askeri ağırladı

31 Ocak 2017 Salı, 12:51
Başkan Çerçi kahraman askeri ağırladı
Başkan Çerçi kahraman askeri ağırladı

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi makamında darbeci vatan hainlerinin yakalanması için başlatılan operasyonlarda gösterdiği gayretten dolayı Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel'den Başarı Belgesi alan Manisalı Mehmet Emre Güden'i ağırladı. Güden'e gösterdiği gayretten dolayı teşekkür eden Başkan Çerçi, "Allah bir daha o günleri yaşatmasın" dedi.
Türkiye Cumhuriyeti tarihine kara bir leke olarak geçen 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele yapılan hain saldırıda başarılı olamayan darbeci vatan hainlerinin yakalanması için başlatılan operasyonlarda er olarak görevli olan, gösterdiği gayretten dolayı Başarı Belgesi alan Manisalı Mehmet Emre Güden, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur ve Yunusemre Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Uzman Dr. Ümit Atman da hazır bulundu.
'Allah o günleri bir daha yaşatmasın'
O dönem er olarak görev yapan Güden'i ağırlamaktan mutluluk duyduğunu anlatan Başkan Çerçi, "15 Temmuz Hain Darbe girişiminde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otele saldıran hain darbecilerin yakalanması için yoğun gayrette bulunan ve Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel'den başarı belgesi alan kardeşimizin ziyareti bizleri çok memnun etti. Hain darbecilerin yaptığı alçaklıkları bir de kardeşimizden dinledik. Hainlerin yakalanmasında emeği olan Mehmet Emre Güden kardeşimizi kutluyorum. Rabbim bizlere bir daha böyle olaylar yaşatmasın. Yüreğinde vatan sevgisi olan duyarlı vatandaşlarımız olduğu sürece Allah'ın izniyle hiçbir güç devletimizi yıkamayacaktır. Hainler hiçbir zaman kötü emellerine ulaşamayacaktır." dedi.
Mehmet Emre Güden ise, operasyonlarda görev alan erlerin büyük gayret gösterdiğini ifade ederek, Türk milletinin birliğini hiçbir gücün bozamayacağına inandığını aktardı. Belediye Başkanı Çerçi, ziyaret sonunda Güden'e günün anısına çeşitli hediyeler takdim etti.
(SC-Y)

31.01.2017 12:55:48 TSI
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