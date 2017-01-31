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Çağrıların yüzde 44'ü gereksiz



Yılmaz Atar

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de 112 Acil Komuta Merkezi'ne yapılan gereksiz çağrılar sağlık personellerini çileden çıkarıyor. Bir ay içerisinde yapılan çağrıların yüzde 44'ü gereksiz olarak kayıtlara geçti.

İnsan hayatı kurtarmak için zamanla yarışan 112 sağlık personeli, duyarsız kişilerce meşgul ediliyor. 112 Acil Komuta Merkezini bilinçsiz bir şekilde meşgul eden vatandaşlar, başka insanların hayatlarıyla oynuyor.

Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü aralık ayı faaliyet raporuna göre, 112 Komuta Kontrol Merkezi'nde ay içerisinde 29 bin 414 çağrı düştü. 20 bin 413'ü cevaplandırılan çağrıların, 9 bini gereksiz olarak kayıtlara geçti. Raporda, "Günlük ortalama çağrı sayısı 949'dur. Kentsel vaka sayısı bin 608, kırsal vaka sayısı 506 olup, toplam vaka sayısı 2 bin 114'tür. İl dışına taşınan hasta sayısı da 109'dur" denildi.

Raporda ay içerisindeki bazı faaliyetler ise şöyle sıralandı, "İlimiz eğitmenleri ile Malatya ilinden gelen eğitmenler tarafından 3 günlük Hastane Afet Planı (HAP) Eğitimi verildi. Eğitime katılan 13 personele Katılım Belgesi düzenlendi. İl dışından gelen 3 eğitmene teşekkür belgesi verildi. Diyaliz çalışanlarına Enfeksiyon Kontrol Eğitimi verildi. Eğitime katılan 28 personele Katılım Belgesi verildi. Özel Emir İlkyardım Eğitim Merkezinin düzenlemiş olduğu eğitimlere gözetmen ve denetmen görevlendirmesi yapılmış, eğitim sonucu başarılı olan 57 katılımcı için ilkyardımcı sertifikası düzenlenmiştir. Aralık ayında Müdürlüğümüze bağlı 112 ASH birimlerinde görev yapan 150 personele Acil Sağlık Otomasyon Sistemi (ASOS) Eğitimi verildi."

(YA-MP-Y)



31.01.2017 12:57:54 TSI

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