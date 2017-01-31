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YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
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Akdemir, çalışmaları inceledi

31 Ocak 2017 Salı, 12:53
Akdemir, çalışmaları inceledi
Akdemir, çalışmaları inceledi

(Fotoğraflı)

Sertaç Özdemir
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, Karaelmas Kemal Köksal Stadı'nın daha önceden çöken duvar çalışmalarını yerinde inceledi.
Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, sabah saatlerinde Fener semtinde bulunan Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu'nun orada çöken istinat duvarı çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
İstinat duvarı ve tretuvar çalışmalarının eğitim öğretim sezonunun ikinci yarısına yetiştirileceğini ifade eden Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, Okullar açılmadan önce burayı yetişmeye çalışıyoruz. Hem bu pis görüntü ortandan kalksın istiyoruz onunla ilgili incelemeler yaptık. Burada bulunan yaya kaldırımını biraz daha daraltıp araç yolunu biraz daha geniş hale getirip araç yolunu rahatlatmak istiyoruz. İnşallah okullar açılana kadar buranın çalışmalarını bitirip temiz bir görünüme kavuşturacağız.
(SÖ-SÖ-Y)

31.01.2017 12:58:32 TSI
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